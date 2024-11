Gli utenti stanno bombardando Dragon Age: The Veilguard di recensioni negative su Metacritic

Come largamente atteso, con l'apertura del voto agli utenti, è partito su Metacritic il classico bombardamento di recensioni negative per Dragon Age: The Veilguard, fatto di 0 e 1 sparati a raffica. Attualmente la media voto degli utenti è di 3.9, con il numero che oscilla fortemente sotto la pressione di quella che come al solito si presenta come una vera e propria battaglia.