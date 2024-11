Già molte le recensioni di Dragon Age: The Veilguard su Steam, la maggior parte positive

Dopo poche dal lancio di Dragon Age: The Veilguard, le recensioni su Steam hanno superato quota 1.500, la maggior parte delle quali sono positive . Per la precisione, al momento di scrivere questa notizia il 76% delle 1.673 recensioni presenti sono favorevoli al gioco di Bioware, con il restante 24% di segno contrario.

Giudizi vari

Come dicevamo, ci sono anche delle critiche negative, che vertono essenzialmente su due punti. Il primo è di natura prettamente tecnica, visto che alcuni giocatori stanno trovando più di qualche problema a giocare, per via di crash continui e difficoltà di avvio, probabilmente dovuti alla compilazione degli shader (anche se non c'è certezza sul punto). Altri si lamentano della difficoltà a lanciarlo su Steam Deck, nonostante sia indicata la compatibilità completa.

Il secondo nodo del contendere è, come immaginabile, di tipo prettamente culturale. In tanti stanno infatti criticando storia e personaggi per la presenza di tematiche troppo inclusive, altri ancora perché non lo riconoscono come un vero Dragon Age per via dei combattimenti troppo action. Alcuni ammettono che gli sta piacendo, ma che avrebbero preferito un ritorno a Dragon Age: Origins, il primo capitolo della serie (che seguiva la scia dei primi Baldur's Gate). Insomma, le posizioni sono variegate, ma per ora prevalgono nettamente i giudizi positivi.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è disponibile da oggi per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Se volete più dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.