Dragon Age: The Veilguard ha già più di 25.000 giocatori contemporanei su Steam

Dragon Age: The Veilguard è infine riuscito a scalare la classifica globale di Steam, raggiungendo la prima posizione. Ma non solo, visto che a circa un'ora dal lancio ha già superato i 25.000 giocatori contemporanei su Steam . 27.567 al momento di scrivere questa notizia. Difficile dire se riuscirà a mantenersi su questi livelli a lungo, anche se immaginiamo che il weekend di Halloween potrebbe aiutarlo. Intanto è un altro risultato da riportare, considerando le polemiche che hanno accompagnato il lancio e la fatica che ha fatto in fase di preordine.

Primi dati positivi

L'ultima opera di Bioware sta crescendo molto anche su Twitch, dove attualmente vanta 109.921 spettatori. Come già riportato, nella classifica globale di Steam si trova subito sopra alla hit Call of Duty: Black Ops 6, il Call of Duty di maggior successo di sempre sulla piattaforma, stando alle prime informazioni fornite da Activision Blizzard post lancio, tanto da aver fatto risalire l'applicazione Call of Duty, che comprende anche altri giochi della serie, nella classifica dei più giocati, con picchi superiori ai 200.000 giocatori.

Seguono i free-to-play Counter-Strike 2, che sicuramente riguadagnerà posizioni dopo l'ondata di nuove uscite, l'MMORPG Throne and Liberty e così via. Interessa la presenza in classifica di Monster Hunter Wilds, nonostante manchino ancora molti mesi all'uscita. Evidentemente sono in tantissimi che non vedono l'ora di giocarci.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è disponibile da oggi per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Se volete più dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.