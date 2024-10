Machiavelli è il protagonista del nuovo trailer di Sid Meier's Civilization VII

Firaxis Games ha pubblicato un nuovo trailer di Sid Meier's Civilization VII, dedicato nientemeno che a Niccolò Machiavelli, l'autore del celebre trattato politico "Il Principe", che sarà uno dei leader del gioco.

Come tradizione vuole, viene rappresentato come un personaggio manipolatore e astuto, che è amico di tutti finché non vengono toccati i suoi interessi. In realtà Machiavelli era molto diverso come persona rispetto ai luoghi comuni che lo circondano, almeno stando alle ricostruzioni storiche della sua vita, ma non importa moltissimo nella circostanza.