Horizon Zero Dawn Remastered è disponibile su PC e PS5, vediamo il trailer di lancio

Sony ha pubblicato il trailer di lancio di Horizon Zero Dawn Remastered, ricordandoci che il gioco è disponibile all'acquisto in formato fisico e digitale per PS5 e PC o sotto forma di upgrade a pagamento per chi già possiede il gioco originale.

Pur trattandosi di un gioco che graficamente sa ancora difendersi benissimo, i cambiamenti apportati dagli sviluppatori di Nixxes Software offrono un comparto grafico sostanzialmente migliorato. Ad esempio, troviamo un sistema di illuminazione completamente rivisto, l'aggiunta di dettagli al mondo di gioco, come l'erba sulle statue e una revisione generale dell'aspetto, per allinearlo il più possibile a quello di Horizon Forbidden West.