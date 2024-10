Dragon Age: The Veilguard giocabile anche su GeForce Now, con gli altri giochi della settimana

NVIDIA ha annunciato che Dragon Age: The Veilguard è giocabile da oggi nel suo servizio di cloud gaming in abbonamento GeForce Now. Contestualmente ha svelato anche i titoli che saranno lanciati a novembre e gli altri disponibili a partire da oggi. Tra i più rilevanti, Resident Evil 4 di Capcom, che è davvero perfetto per festeggiare Halloween.