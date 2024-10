I lavori su PS5 Pro sono iniziati prima del lancio di PS5 standard grazie al successo di PS4 Pro

Non sono mai stati indicati dati ufficiali sulle vendite della console, ma Nishino afferma che dopo il lancio, avvenuto negli ultimi mesi del 2016, PS4 Pro ha rappresentato il 20% delle vendite totali di PS4. Facendo un rapido calcolo (PS4 ha venduto in totale 117 milioni di unità, di cui circa 67 milioni da dopo il lancio di PS4 Pro), parliamo di circa 13 milioni di unità.

Le parole di Nishino

Il successo riscosso dalla console ha dimostrato a Sony che nel mercato console c'era spazio e domanda anche per dei prodotti "high-end" e questo ha spinto a iniziare i lavori su PS5 Pro persino prima del lancio del modello standard.

Hideaki Nishino

"Abbiamo realizzato un modello Pro nella scorsa generazione. Abbiamo imparato molto da questa esperienza", ha detto Nishino a Variety. "Quando vendevamo PS4 Pro, oltre a PS4 standard, il 20% dei consumatori acquistava PS4 Pro. Si trattava di un prodotto di fascia alta, premium. Quindi ci sono utenti potenziali che acquistano questo tipo di console. È interesante notare che non si trattava solo di utenti molto legati a PlayStation; in realtà anche nuovi utenti si sono avvicinati al brand per acquistare PS4 Pro. Abbiamo quindi iniziato a lavorare su PS5 Pro ancora prima del lancio di PS5, è stato un altro progetto quinquennale per noi."

"Abbiamo discusso se volevamo fare un altro Pro o meno. Ma la cosa principale è che ci sono tecnologie che possono crescere nel giro di tre o cinque anni. L'innovazione e il progresso tecnologico sono più rapidi nel mondo moderno. I telefoni si aggiornano ogni anno, i PC ogni anno. Non credo che ci aggiorneremo ogni anno, ma ci sono cose che possiamo mettere insieme per portare le innovazioni più grandi nel segmento delle console di gioco. Questa è la nostra visione."

Sempre stando alle parole di Nishino, uno dei motivi dietro al lancio di PS5 Pro è quello di allungare il ciclo vitale delle console di attuale generazione PlayStation e mantenere alto l'interesse dei giocatori.

"È stato bello vedere che la gente ne parla. Al terzo anno, di solito, le conversazioni sulle console diminuiscono e si spostano più sulla prossima generazione, o qualcosa del genere. Ma siamo felici di vedere che la maggior parte degli utenti è interessata alla PS5 Pro, e sono abbastanza sicuro che anche i nuovi utenti la prenderanno. Ecco come abbiamo progettato la generazione in questo momento. Progettiamo tutto pensando a una sola generazione. Non è che facciamo un passo in avanti senza conoscere i due successivi. Non è questo il nostro modo di lavorare, perché dobbiamo assicurarci che il ciclo generazionale di 10 anni continui ad andare avanti."

Vi ricordiamo che PS5 Pro sarà disponibile nei negozi a partire dal 7 novembre, al prezzo di 799 euro. Nel frattempo l'elenco dei giochi "Enhanced", ovvero che supporteranno nativamente la console con nuove modalità grafiche ad hoc, sta crescendo sempre di più.