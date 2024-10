The Booze of Monkey Island è uno splendido tributo gratuito alla storica serie creata da Ron Gilbert

La serie Monkey Island , risalente agli anni '90, è probabilmente la più amata tra gli appassionati di avventure punta e clicca classiche, tanto che nel corso degli anni le manifestazioni di affetto non sono mancate. Una delle più belle, non solo tra quelle recenti ma in assoluto, è sicuramente The Booze of Monkey Island , una vera e propria mini avventura di circa 2 ore, che ci mette di nuovo nei panni di Guybrush Threepwood.

Scimmie a tre teste gratuite

BeanAdventureAgency, lo studio che l'ha sviluppata, ha specificato nella descrizione del gioco che si tratta di un'opera non ufficiale. Inoltre, attualmente è in accesso anticipato, il che significa che ci sono ancora alcuni problemi da risolvere, nonostante sia comunque giocabilissimo e, a quanto pare, completabile.

Uno dei luoghi visitabili in The Booze of Monkey Island

Aspettatevi quindi un'avventura tradizionale con dentro tutti i personaggi più amati della serie.

Il lancio di The Booze of Monkey Island serve anche a un altro scopo, oltre a quello di compiacere i fan di Guybrush e soci, ossia quello di promuovere la campagna Kickstarter di The Adventures of Tango Rio, progetto commerciale di BeanAdventureAgency che è alla ricerca di 8.000 euro complessivi per diventare realtà. Sembra davvero molto promettente, quindi perché non fare un'offerta, soprattutto se si amano le avventure punta e clicca? Inoltre è già possibile scaricare una demo per provarlo e rendersi conto di cosa si tratta.

Per quanto riguarda The Booze of Monkey Island, potete scaricarlo gratuitamente da itch.io. Segnaliamo che gli autori hanno portato il gioco anche a Lucca Comics and Games 2024.