PS6 e una nuova Xbox sono inutili per i videogiocatori, dice il director di Final Fantasy 14

Alzi la mano chi non vede l'ora di poter acquistare PS6 e la prossima Xbox : se le opinioni di Naoki Yoshida - director di Final Fantasy XIV - sono corrette, in pochi hanno la mano in aria.

Le parole di Yoshida sulle nuove generazioni di console

Yoshida - noto anche come Yoshi-P - ha parlato con Feed4Gamer e ha spiegato che dal suo punto di vista c'è sempre la possibilità di pubblicare Final Fantasy 14 su nuove piattaforme, visto che l'obiettivo è di rendere il gioco accessibile a più persone possibili. Visto poi che le console più recenti sono sempre più potenti, è sempre più facile gestire il videogioco. Dal suo punto di vista, quindi, console come PS6 e una nuova Xbox sono ben accette.

Yoshi-P in cosplay da una presentazione di Final Fantasy 14

Si rende però conto che dal punto di vista dei videogiocatori un nuovo hardware come PlayStation 6 non è veramente una necessità. Le persone, ora come ora, sono soddisfatte dell'attuale generazione di console e i prezzi delle nuove macchine da gioco non invogliano a cambi generazionali.

Guardando invece al passato, Yoshida ha spiegato che il supporto alla versione PS4 di FF 14 continuerà il più a lungo possibile, anche se ovviamente prima o poi dovrà essere abbandonata, perlopiù per i limiti delle console che già ora stanno spingendo giochi come Genshin Impact a mettere da parte la vecchia generazione.

Voi che pensate? Una PS6 o una Xbox "Next" sono nei vostri pensieri o è veramente troppo presto anche solo per iniziare a parlarne?