PS6 e una nuova Xbox sono inutili per i videogiocatori, dice il director di Final Fantasy 14

Alzi la mano chi non vede l'ora di poter acquistare PS6 e la prossima Xbox: se le opinioni di Naoki Yoshida - director di Final Fantasy XIV - sono corrette, in pochi hanno la mano in aria.
Secondo lo sviluppatore, infatti, non c'è veramente bisogno di queste console, soprattutto dal punto di vista dei videogiocatori.
Le parole di Yoshida sulle nuove generazioni di console
Yoshida - noto anche come Yoshi-P - ha parlato con Feed4Gamer e ha spiegato che dal suo punto di vista c'è sempre la possibilità di pubblicare Final Fantasy 14 su nuove piattaforme, visto che l'obiettivo è di rendere il gioco accessibile a più persone possibili. Visto poi che le console più recenti sono sempre più potenti, è sempre più facile gestire il videogioco. Dal suo punto di vista, quindi, console come PS6 e una nuova Xbox sono ben accette.
Si rende però conto che dal punto di vista dei videogiocatori un nuovo hardware come PlayStation 6 non è veramente una necessità. Le persone, ora come ora, sono soddisfatte dell'attuale generazione di console e i prezzi delle nuove macchine da gioco non invogliano a cambi generazionali.
Guardando invece al passato, Yoshida ha spiegato che il supporto alla versione PS4 di FF 14 continuerà il più a lungo possibile, anche se ovviamente prima o poi dovrà essere abbandonata, perlopiù per i limiti delle console che già ora stanno spingendo giochi come Genshin Impact a mettere da parte la vecchia generazione.
Voi che pensate? Una PS6 o una Xbox "Next" sono nei vostri pensieri o è veramente troppo presto anche solo per iniziare a parlarne?