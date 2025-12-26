Il fondo azionario che ha criticato Square Enix ha comprato altre azioni: è secondo solo al fondatore

Come vi avevamo già segnalato, un azionista di Square Enix ha recentemente criticato la compagnia giapponese per il modo in cui dirige i propri affari. Di conseguenza, ha acquistato un maggior numero di azioni.

I dati sulle azioni di Square Enix

L'informazione è stata condivisa anche dal noto analista di mercato Serkan Toto, che lavora per Kantan Games. Nel solo dicembre, spiega Toto, il fondo 3D Investment Partners ha acquistato le azioni di Square Enix due volte.

Se continuasse a questo ritmo, 3D Investment Partners potrebbe diventare il più grande azionista di Square Enix: attualmente l'unico che ha più azioni all'interno della compagnia è Yasuhiro Fukushima, il fondatore, che possiede il 19,28% dell'editore e sviluppatore.

L'impressione è che 3D Investment Partners stia cercando di avere più potere dentro Square Enix per imporre le proprie idee manageriali. Secondo quanto riportato, 3D Investment Partners ha investito in Square Enix per la prima volta nell'aprile 2025, acquistando il 5,47% delle azioni. All'epoca il fondo aveva dichiarato che non desiderava solo investire ma anche dare consigli alla dirigenza della compagnia videoludica. Nel corso dell'anno ha comprato sempre più azioni fino ad arrivare al 16,48%.

