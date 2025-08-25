Un cacciatore di Trofei ha accumulato più di 15.000 platini su PlayStation

Da quando hanno inventato Obiettivi / Trofei sbloccabili o come si chiamano sulla piattaforma che usate di più, ci sono alcune persone che si sono date come obiettivo di vita quello di ottenerne il più possibile. Uno, però, ha portato questa missione esistenziale al livello più estremo. Si chiama timpurnat, si è autoproclamato " cacciatore di trofei ", e ha appena celebrato un risultato che il resto del genere umano non raggiungerà mai (tranne per una persona): 15.000 Trofei di Platino .

Dove hai trovato il tempo per giocare?

In un post sui social media, timpurnat ha rivelato di aver raggiunto il livello 999 sul PlayStation Network, dopo aver completato al 100% la bellezza di 15.000 giochi e aver raccolto un totale di 387.000 trofei.

La parte migliore è che non è nemmeno il primo al mondo, visto che davanti a lui si trova dav1d_123, che è anche il detentore ufficiale del Guinness World Record per il maggior numero di Trofei di Platino, con 15.489 Platini e oltre 21,2 milioni di punti, al momento di scrivere questa notizia.

timpurnat condivide spesso i suoi progressi in tempo reale sui social media, e quando ha sbloccato il Platino numero 14.929 in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, ha scritto: "Bella musica e platino facile, mi ha sorpreso vedere che hanno reso questo capitolo molto più semplice dei precedenti. Anche se fallisci una canzone, stai comunque progredendo verso il platino."

Quanto impiegherà a battere il record di dav1d_123?