PlayStation lancia le offerte di Natale con sconti su console PS5, PS Portal giochi e accessori

Con l'avvicinarsi delle festività, PlayStation ha annunciato le offerte di Natale su una serie di prodotti, dalle console PS5 e PS5 Pro fino ad arrivare a PlayStationVR 2, PlayStation Portal e una selezione di esclusive dei PlayStation Studios.

Le promozioni sono già disponibili da ora presso lo store ufficiale Direct PlayStation e i rivenditori aderenti, tra cui anche Amazon Italia, e termineranno il 18 dicembre. Facciamo una panoramica delle offerte attivi.