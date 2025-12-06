PlayStation lancia le offerte di Natale con sconti su console PS5, PS Portal giochi e accessori

Con l'avvicinarsi delle festività, PlayStation ha annunciato le offerte di Natale su una serie di prodotti, dalle console PS5 e PS5 Pro fino ad arrivare a PlayStationVR 2, PlayStation Portal e una selezione di esclusive dei PlayStation Studios.
Le promozioni sono già disponibili da ora presso lo store ufficiale Direct PlayStation e i rivenditori aderenti, tra cui anche Amazon Italia, e termineranno il 18 dicembre. Facciamo una panoramica delle offerte attivi.
Tutti i prodotti PlayStation in sconto per il Natale
Partiamo con le promozioni dedicate alle console PS5, PS5 Digital e PS5 Pro:
- Bundle PS5 Digital 825 GB - Fortnite Flowering Chaos a 349 euro
- Bundle PS5 1TB - Fortnite Flowering Chaos a 449 euro
- PS5 1 TB a 449 euro - sconto di 100 euro
- PS5 Digital a 349 euro - sconto di 150 euro
- PS5 Pro a 699 euro - sconto di 100 euro
Proseguiamo con gli sconti su PlayStation VR2, PlayStation Portal e altri accessori, tra cui i controller DualSense e le cuffie Pulse:
- PlayStation VR2 a 349 euro - sconto di 100 euro
- PlayStation Portal a 199,99 euro - sconto di 20 euro
- Cuffie Wireless Pulse Elite a 129,99 euro - sconto di 20 euro
- Auricolari Pulse Explore a 189,99 euro - sconto di 20 euro
- DualSense Edge a 189 euro - sconto di 30 euro
- Sconto di 20 euro su Dualsense (fino al 14 dicembre)
- PlayStation Access a 69,99 euro - sconto di 20 euro
- Sconti per una selezione di giochi per PS5, come Death Stranding 2: On the Beach, Lost Soul Aside, Astro Bot e God of War Ragnarök
Che ne pensate, approfitterete di queste offerte per acquistare una PS5 o recuperare qualche gioco nella vostra lista dei desideri?