Red Dead Redemption, come gira la remaster su PS5, Nintendo Switch 2 e iOS?

La remaster è gratuita per chi già possedeva il gioco su PS4, Xbox One e Nintendo Switch; e può essere scaricata gratuitamente anche su mobile, a patto però di avere un abbonamento a Netflix. In tutti i casi si tratta di un gran bel regalo di Natale anticipato, e in questi giorni abbiamo ripreso in mano l'esperienza per verificare come gira su PS5, Nintendo Switch 2, iPhone e iPad : ecco com'è andata.

Red Dead Redemption ha fatto il proprio debutto su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, nonché su iOS e Android: proprio come accaduto a GTA V, la drammatica avventura di John Marston è approdata su tre differenti generazioni di console e si tratta di un risultato importante per la serie, che speriamo spinga Rockstar ad aggiornare presto anche il prequel.

Una storia lunga quindici anni

Sono passati ormai quindici anni dalla pubblicazione originale di Red Dead Redemption su PS3 e Xbox 360, ma il racconto firmato da Dan Houser, Michael Unsworth e Christian Cantamessa non è invecchiato e rimane tanto spietato quanto affascinante nel tratteggiare il protagonista della storia, l'ex fuorilegge John Marston, e i tanti personaggi con cui si troverà a interagire nel corso della lunga campagna.

Incastrato dai federali, che minacciano la sua famiglia, Marston viene costretto a dare la caccia ai suoi vecchi compagni della banda di Dutch van der Linde nella speranza di riabbracciare la moglie e il figlio, nonché di ottenere il perdono per i reati che ha commesso nella sua vita precedente. Tuttavia è davvero possibile fidarsi della parola degli agenti del governo?

Dal punto di vista della scrittura e della caratterizzazione, la trama di Red Dead Redemption è ancora oggi una spanna sopra la maggior parte delle produzioni videoludiche, sia per lo spessore dei dialoghi (sottotitolati in italiano anche nelle nuove versioni, ovviamente), sia per i tempi di una direzione che non sembra andare mai di fretta e gestisce dunque molto bene i ritmi della narrazione.

John Marston in compagnia di Bonnie in Red Dead Redemption

Contribuiscono in maniera fondamentale al valore del pacchetto le interpretazioni dei diversi personaggi, che non a caso sono da sempre un tratto distintivo (e assolutamente tutelato) dei progetti targati Rockstar, e l'ottima colonna sonora, che accompagna le vicende in maniera perfettamente fedele ai canoni tipici del genere western.