L'upgrade di Red Dead Redemption sembra non funzionare su Xbox e la risposta di Rockstar Games non aiuta

L' upgrade di Red Dead Redemption per le piattaforme di generazione attuale è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, ma sembra che ci siano dei problemi nel farlo funzionare sulle console Microsoft , e la risposta di Rockstar Games confonde, più che aiutare.

Una risposta paradossale da Rockstar Games

La situazione di Xbox è particolare, in quanto Rockstar Games non ha pubblicato una versione specifica per Xbox One, contrariamente a quanto successo su PS4 e Nintendo Switch, affidandosi semplicemente alla retro-compatibilità migliorativa di sistema di Xbox One e Series X|S.



Di fatto, il gioco resta sempre quello lanciato su Xbox 360, con i miglioramenti applicati dal sistema e questo ulteriore upgrade per le console di attuale generazione che dovrebbe applicarsi al di sopra del codice originale.

Solo che qualcosa dev'essere andato storto, e la risposta ricevuta da un utente che ha contattato l'assistenza ufficiale di Rockstar Games appare paradossale, come potete vedere nel messaggio riportato qui sopra.

"Vi preghiamo di notare che l'upgrade next gen non è gratuito per gli utenti della versione Xbox 360", si legge nella risposta dell'assistenza clienti, "Rockstar ha pubblicato una nuova versione ottimizzata per Xbox Series X|S che è considerata un acquisto separato", aggiungendo anche che "i giochi retrocompatibili non effettuano automaticamente un upgrade alle versioni next gen a meno che il publisher non offra un programma di upgrade gratuito".

La questione risulta decisamente confusa: intanto, la "versione Xbox 360" è di fatto l'unica versione esistente di Red Dead Redemption, visto che il gioco non è mai stato lanciato specificamente per Xbox One, inoltre la risposta sembra essere generata forse dall'IA, visto che contraddice quanto riferito dallo stesso editore.

Particolarmente curioso il fatto che sostenga che non siano previsti upgrade alla versione next-gen a meno che l'editore non offre un programma specifico, considerando che è esattamente quello che Rockstar Game avrebbe offerto.

Insomma, è probabile che tutta la questione derivi da qualche problema tecnico e attendiamo eventuali sviluppi e soluzioni, ma è certo che la situazione non sia stata gestita al meglio delle possibilità da Rockstar Games.