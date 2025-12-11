Red Dead Redemption nell'analisi di Digital Foundry: ecco come gira la remaster

Digital Foundry ha realizzato la consueta analisi di Red Dead Redemption, allo scopo di comprendere come gira la remaster su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, andando a evidenziare in particolare i miglioramenti rispetto alle precedenti versioni.

Ebbene, su PlayStation 5 le novità sono in realtà poche: al di là del pur notevole passaggio ai 4K reali e ai 60 fps (questi ultimi già ottenibili in retrocompatibilità), il titolo di Rockstar Games presenta sull'attuale ammiraglia Sony una qualità dell'immagine paragonabile a quella già apprezzata su PS4.

Decisamente diverso il discorso relativo a Nintendo Switch 2, che partiva dalla conversione per Switch, con tutti i suoi limiti, e può ora vantare un impiego del DLSS per portare la risoluzione a 1440p dai 720p nativi.

Su Switch 2 sono presenti inoltre un antialiasing migliore, meno artefatti e pop-up, texture più nitide, ombre più realistiche e naturalmente un frame rate raddoppiato, che raggiunge in questo caso i 60 frame al secondo sia in modalità docked che portatile, con poche incertezze.