Red Dead Redemption nell'analisi di Digital Foundry: ecco come gira la remaster

Digital Foundry ha realizzato la consueta analisi tecnica della remaster di Red Dead Redemption, mettendo in evidenza i miglioramenti rispetto alle precedenti versioni del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/12/2025
John e Bonnie nella remaster di Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
Digital Foundry ha realizzato la consueta analisi di Red Dead Redemption, allo scopo di comprendere come gira la remaster su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, andando a evidenziare in particolare i miglioramenti rispetto alle precedenti versioni.

Ebbene, su PlayStation 5 le novità sono in realtà poche: al di là del pur notevole passaggio ai 4K reali e ai 60 fps (questi ultimi già ottenibili in retrocompatibilità), il titolo di Rockstar Games presenta sull'attuale ammiraglia Sony una qualità dell'immagine paragonabile a quella già apprezzata su PS4.

Decisamente diverso il discorso relativo a Nintendo Switch 2, che partiva dalla conversione per Switch, con tutti i suoi limiti, e può ora vantare un impiego del DLSS per portare la risoluzione a 1440p dai 720p nativi.

Red Dead Redemption, come gira la remaster su PS5, Nintendo Switch 2 e iOS? Red Dead Redemption, come gira la remaster su PS5, Nintendo Switch 2 e iOS?

Su Switch 2 sono presenti inoltre un antialiasing migliore, meno artefatti e pop-up, texture più nitide, ombre più realistiche e naturalmente un frame rate raddoppiato, che raggiunge in questo caso i 60 frame al secondo sia in modalità docked che portatile, con poche incertezze.

Su Xbox Series X|S arrivano le novità più rilevanti

Come ricorderete, la remaster di Red Dead Redemption nel 2023 non è stata annunciata per Xbox, dunque è ovviamente la versione Xbox Series X|S a presentare le novità più rilevanti, partendo dall'esperienza della semplice retrocompatibilità con l'originale per Xbox 360.

Via dunque il blocco a 30 fps, il nuovo adattamento può contare su di una risoluzione che raggiunge i 4K su Series X (1440p su Series S) e i 60 fps, includendo nel pacchetto anche tutte le migliorie grafiche introdotte su PS5.

