Disponibili gli sconti del 20° anniversario di Like a Dragon / Yakuza su Steam

Sega ha lanciato su Steam una serie di sconti dedicati alla saga Like a Dragon / Yakuza per celebrare il ventesimo anniversario dal debutto del primo capitolo, pubblicato su PS2 in Giappone l'8 dicembre 2005.
Le promozioni riguardano anche i titoli più recenti. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile a metà prezzo a 29,99 euro, mentre Infinite Wealth scende a soli 19,94 euro con uno sconto del 70%. Yakuza: Like a Dragon è invece proposto a 7,99 euro (-60%) e rappresenta un ottimo punto d'ingresso nella serie, visto che si tratta del capitolo che ha rivoluzionato il sistema di combattimento e introdotto il nuovo protagonista Ichiban Kasuga.
Ultima possibilità per acquistare Yakuza 0 a prezzo scontato
Tra i capitoli consigliati per iniziare la saga c'è anche Yakuza 0, prequel della serie, in offerta a 10,99 euro (-45%). Il gioco presto verrà rimosso dalla vendita e sostituito dalla Director's Cut, con possibilità di upgrade a 15 euro. Considerando che la nuova versione costerà 49,99 euro, acquistare ora l'originale in sconto e poi effettuare l'upgrade risulta decisamente conveniente.
Proseguendo con i remake, Yakuza Kiwami e Kiwami 2 sono scontati del 45% e disponibili rispettivamente a 10,99 e 9,89 euro. In offerta anche diversi spin-off: Like a Dragon: The Man Who Erased His Name a 17,49 euro (-65%) e Lost Judgment a 17,99 euro (-70%).
Le offerte del 20° anniversario di Like a Dragon / Yakuza saranno attive fino all'11 dicembre. Trovate il catalogo con tutti gli sconti su Steam a questo indirizzo.