Disponibili gli sconti del 20° anniversario di Like a Dragon / Yakuza su Steam

Sega ha lanciato su Steam una serie di sconti dedicati alla saga Like a Dragon / Yakuza per celebrare il ventesimo anniversario dal debutto del primo capitolo, pubblicato su PS2 in Giappone l'8 dicembre 2005.

Le promozioni riguardano anche i titoli più recenti. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile a metà prezzo a 29,99 euro, mentre Infinite Wealth scende a soli 19,94 euro con uno sconto del 70%. Yakuza: Like a Dragon è invece proposto a 7,99 euro (-60%) e rappresenta un ottimo punto d'ingresso nella serie, visto che si tratta del capitolo che ha rivoluzionato il sistema di combattimento e introdotto il nuovo protagonista Ichiban Kasuga.