Dei trailer Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides svelano due nuove attività aggiunte nel remake

La prima novità riguarda la vita al Morning Glory, l'orfanotrofio gestito da Kazuma Kiryu. In questa versione rifatta, i giocatori potranno prendersi cura di Haruka e degli altri bambini, con l'obiettivo di diventare "il miglior tutore di sempre" . La seconda attività, chiamata "Kanda Damage Control", è invece incentrata sul personaggio di Rikiya Kanda: nei panni di Yoshitaka Mine, protagonista di Dark Ties, dovremo migliorare la reputazione di Kanda e al tempo stesso contenere i danni causati dal suo carattere impulsivo.

Sega e RGG Studio hanno pubblicato due nuovi trailer dedicati alle attività aggiuntive introdotte in Yakuza Kiwami 3 e nella nuova avventura Dark Ties inclusa nel remake.

A lezione di cucito con un ex-Yakuza

Come mostrano i filmati, queste attività includono numerosi mini‑giochi. Nei panni di Kiryu sarà possibile occuparsi della vita quotidiana al Morning Glory: cucinare, coltivare un orto, aiutare i bambini con i compiti, pescare, catturare insetti e persino cimentarsi nel cucito. Più saremo diligenti, più aumenterà il nostro "Daddy Rank".

La modalità dedicata a Kanda introduce invece elementi gestionali: per accrescere la sua reputazione dovremo affrontare missioni che prevedono la riparazione dei danni causati dalle sue azioni, tra cui sfide di combattimento e la gestione di situazioni caotiche. In questo modo crescerà progressivamente anche il suo livello di carisma.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC a partire dal 12 febbraio al prezzo di 59,99 euro. Al lancio sarà disponibile anche una Deluxe Edition digitale dal prezzo di 74,99 euro che include una serie extra, tra cui costumi e oggetti per la personalizzazione e musiche di sottofondo.