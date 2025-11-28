0

Dead by Daylight svela in nuovo crossover con Stranger Things, giusto in tempo per la stagione finale

Dead by Daylight riporta Stranger Things nella Nebbia: teaser trailer anticipa Vecna come killer, con il lancio di un nuovo crossover all'inizio del prossimo anno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/11/2025
Vecna Stranger Things
Dead by Daylight
Dead by Daylight
Behaviour Interactive ha svelato con un teaser trailer un nuovo crossover tra l'horror multiplayer Dead by Daylight e Stranger Things. Il contenuto sarà disponibile a gennaio, probabilmente subito dopo la messa in onda del terzo e ultimo blocco di episodi della stagione conclusiva della serie Netflix.

Come forse già saprete, il titolo ha saputo mantenere vivo l'interesse dei giocatori anche grazie a numerose collaborazioni con film, videogiochi e serie TV legate al genere horror. Tra le più celebri c'è proprio quella con Stranger Things del 2019, che introdusse il Demogorgone come killer, Nancy Wheeler e Steve Harrington come sopravvissuti, insieme alla mappa dell'Hawkins National Laboratory.

Vecna sarà il nuovo killer?

Al momento i dettagli non sono molti, ma nel trailer si intravede la silhouette di quello che sembra essere Vecna, il grande antagonista delle ultime stagioni di Stranger Things. È quindi plausibile che possa diventare il nuovo killer. In realtà un "Vecna" è già comparso in Dead by Daylight, ma si trattava della versione originale di Dungeons & Dragons. Il nome è stato poi attribuito al villain di Stranger Things dai protagonisti della serie, proprio per la sua somiglianza con la celebre creatura fantasy.

Non è escluso che vengano introdotti anche nuovi sopravvissuti ispirati ai protagonisti della serie, ma per conferme ufficiali occorrerà attendere ulteriori annunci da Behaviour Interactive nelle prossime settimane.

