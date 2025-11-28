Dead by Daylight svela in nuovo crossover con Stranger Things, giusto in tempo per la stagione finale

Behaviour Interactive ha svelato con un teaser trailer un nuovo crossover tra l'horror multiplayer Dead by Daylight e Stranger Things. Il contenuto sarà disponibile a gennaio, probabilmente subito dopo la messa in onda del terzo e ultimo blocco di episodi della stagione conclusiva della serie Netflix.
Come forse già saprete, il titolo ha saputo mantenere vivo l'interesse dei giocatori anche grazie a numerose collaborazioni con film, videogiochi e serie TV legate al genere horror. Tra le più celebri c'è proprio quella con Stranger Things del 2019, che introdusse il Demogorgone come killer, Nancy Wheeler e Steve Harrington come sopravvissuti, insieme alla mappa dell'Hawkins National Laboratory.
Vecna sarà il nuovo killer?
Al momento i dettagli non sono molti, ma nel trailer si intravede la silhouette di quello che sembra essere Vecna, il grande antagonista delle ultime stagioni di Stranger Things. È quindi plausibile che possa diventare il nuovo killer. In realtà un "Vecna" è già comparso in Dead by Daylight, ma si trattava della versione originale di Dungeons & Dragons. Il nome è stato poi attribuito al villain di Stranger Things dai protagonisti della serie, proprio per la sua somiglianza con la celebre creatura fantasy.
Non è escluso che vengano introdotti anche nuovi sopravvissuti ispirati ai protagonisti della serie, ma per conferme ufficiali occorrerà attendere ulteriori annunci da Behaviour Interactive nelle prossime settimane.