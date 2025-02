Dead by Daylight e Resident Evil insieme per un evento speciale, ecco il trailer

In occasione dell'evento avremo la possibilità di accedere a diversi elementi tratti dalla serie Capcom, controllare personaggi iconici come Albert Wesker e Nemesis , e infine esplorare la celebre ambientazione della Stazione di Polizia di Raccoon City.

Dead by Daylight x Resident Evil segna il ritorno della modalità 2-contro-8, in cui due killer si trovano a dare la caccia a otto sopravvissuti, andando a raddoppiare letteralmente la frenesia delle partite e a rivoluzionare gli elementi strategici dell'esperienza multiplayer asimmetrica.

L'orror non si ferma

Il successo di Dead by Daylight non accenna a fermarsi e non è un caso che l'universo creato da Behaviour Interactive abbia tentato la strada dell'espansione alcuni mesi fa, con il lancio dell'avventura horror The Casting of Frank Stone.

Contemporaneamente il multiplayer asimmetrico continua a portare avanti la propria strategia fatta di collaborazioni sempre più importanti, che di recente ha segnato l'arrivo nel gioco di Lara Croft e dei personaggi di Castlevania.

Parliamo del resto di uno dei prodotti di maggior impatto appartenenti a questo genere, che nel corso del 2023 è riuscito a raggiungere addirittura il traguardo dei 60 milioni di copie vendute.