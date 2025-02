Il cosplay di Marika da Elden Ring di nelly_laufeyson è divino e regale

Elden Ring è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni e presto potremo tornare a rivisitare l'Interregno in Elden Ring: Nightreign, uno spin-off interamente incentrato sull'esperienza in multiplayer cooperativa. Il lancio è fissato durante il corso del 2025 e per ingannare l'attesa vi proponiamo il cosplay di Marika firmato da nelly_laufeyson.

Marika, la Regina Eterna, è un personaggio che ricopre un ruolo cruciale nell'universo di Elden Ring e nella sua espansione, Shadow of the Erdtree. Come rappresentante della Volontà Superiore, le sue azioni innescano gli eventi che trasformano l'Interregno in una terra desolata e decadente, conosciuta dai giocatori negli ultimi due anni. Questi eventi portano il SenzaLuce, il nostro personaggio, ad affrontare i Semi-dei, che sono anche figli di Marika, per recuperare i frammenti dell'Anello Ancestrale.