Seiko Ayase nel cosplay di manatsaweexd colpisce con i suoi occhi e non solo come nell'anime DanDaDan

La seconda stagione di DanDaDan tornerà tra un po' di mesi, ma gli appassionati faticano a resistere. I personaggi dell'anime sono stati molto amati dai nuovi fan. Per fortuna per ingannare l'attesa ci sono altri media dedicati a DanDaDan, come ad esempio i cosplay. Se tra i molti voti della serie avete apprezzato in particolar modo la nonna della protagonista, allora dovreste vedere il cosplay di Seiko Ayase realizzato da manatsaweexd.

Seiko Ayase è una donna tecnicamente anziana, ma dall'aspetto esageratamente giovanile, al punto che anche i personaggi della serie reagiscono in modo sospettoso di fronte al suo fisico. Oltre a essere molto attraente, la "nonna" è anche molto potente: è una medium di alto livello, con l'unico limite che ha una specifica zona di competenza, fuori dalla quale non può fare nulla. Per questo motivo in più situazioni sono Momo e Okarun a doversi occupare dei problemi paranormali.