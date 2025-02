Avowed ha tre diverse impostazioni grafiche confermate su Xbox Series X, probabilmente a 30, 40 e 60 fps

È arrivata infine la conferma sulle tre impostazioni grafiche presenti per Avowed su Xbox Series X, in attesa di conoscere quelle previste anche per Series S, che probabilmente consentiranno di far andare il gioco a 30, 40 e 60 fps.

Viene dunque confermata la voce che era già emersa in precedenza a partire dai primi leak derivanti dalle prove in corso sulla versione review, con le tre impostazioni che già emergevano su queste testimonianze per Avowed, che presenta dunque anche un'impostazione intermedia.

La conferma è arrivata ancora una volta da parte della director Carrie Patel, che ha approfondito un po' di più la questione in una nuova intervista pubblicata da Last Stand Media, in vista del lancio di Avowed che è previsto per la prossima settimana.