Xbox Game Pass: vediamo i nuovi giochi in arrivo nella prima parte di febbraio, tra Avowed e Starfield

È un periodo strano per Xbox: proprio mentre gli studi interni hanno iniziato a ingranare e pubblicare giochi con un ritmo notevole, sulla console aleggia un clima di incertezza dovuto all'esodo di massa delle esclusive su altre piattaforme. D'altra parte, considerando lo stato critico dell'intera industria videoludica viene da pensare che la divisione si stia solo adattando al meglio per garantire un futuro ai team di Xbox Game Studios e, vista in quest'ottica, l'operazione di apertura ad altri utenti non può che essere vista positivamente. È indubbiamente un cambio di paradigma, ma all'interno di questa rivoluzione, se non altro, il punto che resta fermo sembra essere proprio Game Pass, che anche per questo mese si dimostra particolarmente generoso.

Facendo la solita panoramica sui giochi in uscita nel catalogo Game Pass nella prima parte di febbraio spicca ovviamente il nome di Avowed, che rappresenta una delle massime uscite del 2025 per Xbox. Stupisce un po' la scarsa comunicazione e promozione che sta ottenendo di questi tempi, ma Microsoft ci ha ormai abituato a questo approccio fin troppo cauto, tanto da risultare di dubbia funzionalità, considerando anche come il mese in questione sia particolarmente affollato di grandi titoli. In ogni caso, il nuovo gioco di ruolo di Obsidian si profila come l'uscita di maggior rilievo per il mese di febbraio sul servizio in abbonamento e non solo, tanto da sorreggere praticamente da solo questo periodo per quanto riguarda il livello Ultimate. Ci sono comunque numerose uscite interessanti, anche per coloro che sono abbonati agli altri livelli, come vediamo qui sotto.