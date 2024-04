Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, la recensione dell'attesissimo sequel spirituale di Suikoden

Come potete capire, abbiamo scritto questa recensione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes con profonda tristezza. Il titolo di Murayama mantiene le promesse, nel bene e nel male: è un omaggio ai JRPG anni '90 con tutti i pregi e i difetti del caso. Un titolo spigoloso sotto diversi aspetti, ma fatto col cuore da un autore - forse un po' fuori dal tempo - che amava e comprendeva il genere. Un'eredità preziosa che non lascia indifferenti.

Volenti o nolenti, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sarà ricordato come uno dei giochi più significativi di questa generazione. La sua storia è già leggenda: molti anni dopo aver lasciato Konami, Yoshitaka Murayama apre su Kickstarter un crowfunding per sviluppare Eiyuden Chronicle, erede spirituale di quel Suikoden che lo ha reso famoso, ha influenzato profondamente il genere dei GDR nipponici ed è sparito nel nulla per troppo tempo. Il progetto - che riunisce una vera e propria crème di professionisti - trova finanziamenti in circa tre ore e poi, nel giro di pochi giorni, raggiunge ogni stretch goal, compreso lo sviluppo di un piccolo prequel .

Sono, tuttavia, le percezioni di chi c'era in quegli anni e ha giocato ogni singolo Suikoden pubblicato almeno in lingua inglese, inclusi quelli usciti dopo l'addio di Murayama a Konami. In questo senso, i nuovi giocatori a digiuno dei vecchi Suikoden, non cogliendo i riferimenti e le citazioni, scopriranno una scrittura pulita e rigorosa della storia principale che finisce inevitabilmente per sorvolare sui tantissimi personaggi secondari che popolano la nostra roccaforte.

In definitiva, è difficile dire se Eiyuden Chronicle sia riuscito a superare il capolavoro del '98 da un punto di vista squisitamente narrativo. Sicuramente non annoia mai, neppure quando sconfina nella politica che, anzi, aiuta a definire meglio il nuovo immaginario, conferendogli un certo spessore. D'altra parte, alcuni momenti della storia rispecchiano in modo quasi pedissequo i Suikoden originali , soffrendo il confronto con un passato semplicemente iconico, di cui a tratti Eiyuden sembra un'imitazione un po' sbiadita.

Come abbiamo detto, la narrativa arranca nell'atto centrale, ma consigliamo pazienza: quello finale è un vero e proprio saliscendi di emozioni, con alcuni momenti davvero memorabili . È un peccato, quindi, che Murayama non sia riuscito a delineare meglio l'antagonista principale della storia, specie dopo il suo indimenticabile Luca Blight di Suikoden 2.

Sono molto più interessanti Seign e Marisa, gli altri due protagonisti che, a un certo punto, guadagnano maggiore rilevanza, tant'è che al giocatore è offerta la possibilità di cambiare temporaneamente campagna. Seign, che è il rampollo di una casata fedele all'impero, stringe subito un'amicizia con Nowa che i fronti opposti metteranno alla prova. Marisa, invece, è una Guardiana: appartiene a un clan di custodi che vegliano sulle rovine runiche tanto ambite dall'impero. Forse non è un caso che Rabbit&Bear stia lavorando a una serie di DLC che hanno proprio loro per protagonisti: se si tratti di cose che sono state tagliate dalla produzione lo scopriremo a tempo debito, ma diciamo che, dopo i titoli di coda, resta effettivamente un margine per approfondire la storia.

Ma Nowa, che è questa specie di eroe eletto dal popolo per condurre una ribellione contro l'impero cattivo che vuole conquistare il mondo col potere delle ancestrali lenti runiche, ci mette davvero tanto a guadagnarsi la stima del giocatore, più che dei suoi amici, anche perché la storia, dopo un incipit movimentato, rallenta bruscamente per diverse ore, facendoci passare da una città all'altra in cerca di alleati e rinforzi.

Pur non essendo un tipico protagonista muto, Nowa rappresenta il giocatore e le sue scelte, pertanto il coro di elogi sperticati che i comprimari gli rivolgono a ogni piè sospinto avrebbe anche un senso metareferenziale, se non fosse proprio il pittoresco cast a rubargli costantemente la scena. Ed è un cast molto ben caratterizzato, anche quando si tratta di personaggi assolutamente secondari che, una volta reclutati, spariscono dalla sceneggiatura principale, anche se Eiyuden Chronicle ricorre a un vecchio stratagemma dei Suikoden, assegnando loro saltuarie battute ad hoc nelle scene d'intermezzo.

Si è tanto parlato delle evidenti somiglianze tra Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e Suikoden ma, ora che abbiamo completato il titolo dopo oltre 50 ore di combattimenti, mini giochi e dialoghi , possiamo dire che non erano soltanto impressioni superficiali: Hundred Heroes è praticamente Suikoden 6. Il mondo è un altro, i protagonisti sono diversi, ma le dinamiche di gameplay e, soprattutto, quelle narrative, rispettano i canoni di Suikoden, soprattutto guardando ai primi tre capitoli, che sono poi quelli cui ha attivamente lavorato Murayama quando militava in Konami. Se questo sia un bene o un male... beh, dipende da voi. Se avete giocato i suoi Suikoden , proverete un forte senso di déjà vu, e su questo non ci piove.

Le luci e le ombre di Eiyuden

Il castello si espande sbloccando i nodi sull'apposita griglia... ma servono materiali, fondi e personaggi

Nelle prime ore di gioco, Nowa e compagni prendono un vecchio castello in rovina come quartier generale. Ben presto si sblocca uno schema di potenziamento in cui ogni nodo migliora i servizi offerti nel castello, a loro volta implementati dai vari personaggi che potremo reclutare in giro per il mondo: le "108 stelle del destino" di Suikoden, insomma, anche se non sono 108 ma quasi. Migliorando il castello, se ne migliora anche l'aspetto e l'utilità. Servono materiali - che si raccolgono nei dungeon - e fondi, oltre ai personaggi competenti, in un gioco a incastro che dà soddisfazione perché, oltre ai canonici negozi di consumabili e armature, il castello diventa un centro nevralgico di mini game e attività secondarie.

Infatti, Eiyuden Chronicle è ricchissimo di contenuti extra. Dalle gare dei piedoni alle sfide a beigoma - avete presente Beyblade, l'anime sulle trottole che andava forte tanti anni fa? - passando per un simpatico gioco di carte, senza contare l'immancabile torneo culinario in cui i riferimenti al più moderno Food Wars! si sprecano, le terme con le scenette che dipendono da specifiche combinazioni di personaggi... insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti.

Le terme sono solo uno dei tanti servizi nel castello

Come in una specie di Pokémon sui generis, collezionarli tutti diventa un cardine dell'esperienza, sebbene sia quasi completamente facoltativo. È divertente setacciare ogni angolo del mondo in cerca di sprite insoliti con cui è possibile interagire e che potremo reclutare all'istante o dopo aver soddsifatto certi requisiti. Quando abbiamo provato le prime ore del gioco, l'assenza di un "diario" delle missioni secondarie ci aveva disturbato: era difficile tenere traccia di ogni personaggio e delle eventuali richieste, se non ricorrendo a note artigianali che, insomma, fanno molto anni '90, ma la nostalgia ha anche i suoi limiti. La situazione nel codice finale migliora col reclutamento di B'baba, l'indovina nel castello che ci permette di divinare la posizione e le richieste dei personaggi reclutabili in quel momento: restano suggerimenti piuttosto vaghi ma è meglio dell'alternativa.

Il problema sono ancora le richieste. E non sarebbe un problema, se non si intrecciassero con un design che singhiozza in più punti, giustificati da un perenne richiamo alla vecchia scuola che, però, non sempre era vecchia per scelta. Cerchiamo di spiegarci meglio, prendendo in esame un recente Ask Me Anything di Rabbit&Bear su Reddit: lo sviluppatore ha affermato che i punti di salvataggio distanziati nei dungeon e il limite di spazio nell'inventario siano stati pensati per mettere il giocatore alle strette, costringendolo a microgestire i consumabili e ad affrontare i percorsi con l'ansia di fallire, cosa che rende l'eventuale vittoria ancora più entusiasmante.

Il minigioco dei beigoma è una parodia di Beyblade

Avrebbe assolutamente senso, se non fosse che il team ha sensibilmente diluito la frequenza dei combattimenti casuali: negli spostamenti diretti tra un punto di salvataggio e l'altro si combatte poco, perciò la tanto ricercata tensione è solo relativa. Quando è capitato di trovarsi a ridosso di un combattimento coi boss con troppo pochi consumabili e l'impossibilità di riconsiderare la formazione, senza prima dover uscire dal dungeon per tornare in città, è subentrata solo una forte frustrazione. Per intenderci, il gioco offre diverse soluzioni per aggirare questi problemi: personaggi extra che consentono di cambiare formazione ai punti di salvataggio, accessori che possono aumentare o addirittura ridurre ancora di più la frequenza degli scontri casuali, consumabili per uscire all'istante dai dungeon e così via. Ma alcune di queste soluzioni diventano accessibili solo dopo diverse ore di gioco, perciò i primi passi possono scoraggiare i giocatori di JRPG meno navigati.

Tornando al discorso della soddisfazione, è indubbio che Eiyuden Chronicle sia un titolo pensato per gli appassionati che sanno di andare incontro a un'esperienza all'antica: gli obiettivi sono semplici ma il gioco non prende nessuno per mano, tuttavia la visione di Murayama e compagnia fa a botte con la realtà. Gli incarichi che ci vedono cercare bottini rari in zone di basso livello sono i peggiori: senza gli accessori summenzionati - vuoi perché non si sono ancora trovati, vuoi perché non si hanno i baqua per acquistarli - si finisce per passare interminabili minuti a camminare su e giù per uno scenario vuoto in attesa di combattere.

Il cast è composto da una miriade di personaggi diversissimi e ben caratterizzati

Senza queste inconsistenze, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sarebbe stato un JRPG vintage perfetto. In moltissimi momenti, il titolo Rabbit&Bear rievoca un glorioso passato a 16 e 32-bit non solo nel gameplay, ma anche nel look, sia nel bene che nel male. Per intenderci: le schermate poco intuitive e schematizzate nei menù sono decisamente il male. Con tutto l'amore che si può nutrire nei confronti della vecchia scuola, si potevano organizzare meglio.

Il look spensierato e colorato, impreziosito da un'effettistica convincente - specialmente nell'uso dell'illuminazione e della profondità di campo - è un compromesso efficace tra vecchio e nuovo: in qualche momento Hundred Heroes può sembrare un indie a basso costo ma più spesso la cura riposta nella realizzazione degli sprite 2D e delle loro animazioni, specialmente in combattimento, ci ha fatto perdonare le sbavature più evidenti del comparto tecnico. La colonna sonora composta da Motoi Sakuraba e Michiko Naruke naturalmente è fantastica ma le musiche tendono a ripetersi spesso, specie nelle città e in alcuni dungeon.