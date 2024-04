Pokémon GO: i nuovi avatar più inclusivi fanno infuriare alcuni giocatori

Questa settimana Niantic ha aggiornato Pokémon GO introducendo dei nuovi avatar, pensati per riprodurre con maggiore realismo le fattezze dei giocatori, così da risultare più inclusivi. Purtroppo non sono piaciuti a tutti, in particolare per il fatto che vanno rivedere alcuni elementi che peggiorano l'apparenza degli avatar già esistenti.

Per inciso, il nuovo aggiornamento rende gli avatar meno atletici e forza il passaggio ai nuovi modelli, che non si aggiungono ai vecchi, ma li sostituiscono. Quindi abbiamo seni di dimensioni ridotte per i personaggi femminili, vite e pance più piatte e visi più realistici.