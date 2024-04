Pokémon GO presenta i nuovi avatar e le future novità in arrivo

Inoltre, Niantic ha presentato le prime novità in arrivo nel corso del prossimo mese.

Questo nuovo sistema permette ai giocatori di Pokémon GO di modificare il personaggio in modo tale che assomigli il più possibile a loro stessi. Le modifiche inserite sono state condizionate anche dai desideri dei videogiocatori.

Pokémon GO si è ora aggiornato e include varie nuove opzioni di personalizzazione dedicate all'avatar. Il gioco ha ricevuto un nuovo sistema avatar, con una nuova grafica e nuove possibilità per i giocatori. Si tratta della prima volta dal lancio che viene offerta una rivoluzione così grande.

Per poter usufruire delle novità, è semplicemente necessario accedere alla sezione Aspetto dello Style Shop di Pokémon GO .

Nel dettaglio, il nuovo sistema di avatar di Pokémon GO permette di definire in modo più vario i seguenti elementi:

Le future novità

Inoltre, Pokémon GO riceverà nuovi aggiornamenti nel corso del prossimo mese. Ci saranno nuovi e importanti aggiornamenti, tra cui effetti visivi migliorati e GO Snapshot potenziati.

Possiamo aspettarci novità rilevanti legate all'esperienza utente, alla grafica (compresa una nuova mappa), nuove schermate per gli incontri, battaglie e non solo.

A seconda della nostra posizione, le aree di gioco cambieranno, che siano una foresta, una città, spiagge, montagne e non solo.

Infine, gli Allenatori avranno la possibilità di usare GO Snapshot con un massimo di tre Pokémon in una singola foto così da creare lo scatto di gruppo perfetto con i propri Pokémon preferiti.

Ricordiamo infine i dettagli suPokémon GO Fest 2024 di Madrid: date, biglietti e prezzi.