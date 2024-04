The Wolf Among Us 2: le nuove immagini confermano che il gioco è vivo

Le immagini in realtà non ci dicono molto del gioco, ma permettono di vedere la qualità grafica del titolo, che ricordiamo è passato all' Unreal Engine 5 lo scorso anno. Inoltre, queste immagini riconfermano che il progetto è vivo, cosa non scontata.

Le immagini, che potete nel tweet o direttamente qui sul sito poco sotto, mostrano il protagonista Bigby Wolf in vari luoghi, compreso un tetto di una città, mentre esplora una cucina per risolvere un crimine, mentre parla con qualcuno in una stanza e mentre reagisce a una persona di fronte a lui, che purtroppo non è ben visibile.

Geoff Keighley - creatore e conduttore dei The Game Awards - ha condiviso nuove immagini di The Wolf Among Us 2 , l'atteso e travagliato gioco di Telltale Games.

The Wolf Among Us 2, quando e su che piattaforme

The Wolf Among Us 2 è per il momento previsto per un generico 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

L'annuncio è avvenuto molti anni fa e nel 2019 lo sviluppo era ripartito da capo. Lo scorso anno è circolato un report secondo il quale "il grosso" del team di sviluppo era stato licenziato, ma per il momento non abbia conferma di rimandi. Le immagini fanno sperare che il progetto sia ancora in salute.

Vi lasciamo al primo trailer di The Wolf Among Us 2.