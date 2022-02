The Wolf Among Us 2, primo trailer svela l'anno di uscita: anche su PS5 e Xbox Series X e S

Telltale ha pubblicato il primo trailer di The Wolf Among Us 2, attesissimo seguito della sua avventura narrativa di culto, con cui ha mostrato alcune sequenze di gameplay, svelando anche dei dettagli interessanti, come l'anno di uscita, il 2023, e la lavorazione delle versioni PS5 e Xbox Series X e S.br />

Il video è particolarmente interessante perché, oltre a mostrare diverse sequenze di gioco con vari personaggi, mostra anche il nuovo motore grafico, apparentemente molto migliorato rispetto a quello usato per i vecchi giochi di Telltale.

Come già riportato, svela anche un paio di dettagli interessanti sulla pubblicazione del gioco: uscirà nel 2023 su PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch; la versione PC sarà esclusiva dell'Epic Games Store.