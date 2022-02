The Book of Boba Fett, la recensione del season finale

Dopo gli ultimi due straordinari episodi, praticamente del tutto incentrati sui protagonisti di The Mandalorian , e diretti da Bryce Dallas Howard e Kevin Tancharoen, il ritorno alla regia di Robert Rodriguez, già dietro la macchina presa nelle peggiori settimane di The Book of Boba Fett, non lasciava ben sperare. Specialmente perché l'episodio 1x07 chiude effettivamente questa seconda serie live action di Star Wars che tanto ha diviso pubblico e critica, nonostante avesse per protagonista uno dei personaggi più iconici della saga, l'ex cacciatore di taglie Boba Fett. Invece il season finale si è rivelato avvincente e davvero molto spettacolare, ma ci ha anche lasciato l'amaro in bocca a più riprese, come scoprirete nelle prossime righe della nostra recensione di The Book of Boba Fett 1x07, il season finale .

La battaglia di Mos Espa

The Book of Boba Fett, Cad Bane e Boba hanno una lunga storia in comune

Come anticipato da almeno un paio di settimane, siamo arrivati alla resa dei conti tra Boba Fett e il sindacato dei Pyke che ha puntato gli occhi su Mos Espa e tutta Tatooine. L'episodio finale della stagione - se poi Disney intenda produrne una seconda è ancora tutto da vedere, ma non metteremmo la mano sul fuoco - è dedicato praticamente per intero a questa grande battaglia, che però si svolge nei ristretti vicoli della città, e in particolare nei pressi della cantina di Garsa Fwip. Diciamo che la tattica e la strategia non sono proprio solidissime, e che molte decisioni prese nell'episodio appaiono abbastanza discutibili: mettendo da parte la sospensione dell'incredulità, è chiaro che Jon Favreau scrive pensando alla spettacolarità e al fanservice, una parolina che usiamo spesso ma che andrebbe contestualizzata meglio.

Il fanservice becero non piace a nessuno, ma Favreau lo sfrutta in modo intelligente perché, del resto, l'intero immaginario di Star Wars è fatto di fanservice: continui rimandi e richiami da un medium all'altro che formano un mosaico più grande.

E questo, in un certo senso, può diventare un limite importante. Alcuni momenti chiave di questo season finale perdono infatti significato agli occhi di è che meno erudito in materia di Star Wars: in particolare, l'incontro tra Boba Fett e Cad Bane, comparso per la prima volta in live action la scorsa settimana, ha radici antichissime che risalgono alle serie animate create da Dave Filoni, e cioè The Clone Wars e Star Wars Rebels. I loro dialoghi e lo scontro a fine episodio chiudono un cerchio cominciato quando Boba Fett era ancora un ragazzino - e rispecchiano, per certi versi, un altro importante duello finale: quello tra Obi-Wan e Darth Maul in Rebels - ma i rimandi sono fin troppo criptici e non sottintendono così bene la relazione pregressa tra i due. Fermo restando che dubitiamo sia la fine per il cacciatore di taglie, sarebbe stato bello vederlo interagire anche con Fennec Shand, con la quale ha un conto in sospeso dai tempi di Star Wars: The Bad Batch.

The Book of Boba Fett, il mini esercito di Boba Fett

Invece, il personaggio interpretato da Ming-Na Wen scompare all'inizio dell'episodio per tornare solo alla fine. Meglio così, per certi versi. L'assassina continuava a rubare la scena al protagonista e a tutti i comprimari nelle principali scene d'azione, perciò la sua assenza ha concesso a ogni personaggio il proprio momento di brillare, da Krrsantan a Peli Motto, passando persino per i cyber-bulletti, parzialmente redenti in questo season finale da alcuni momenti eroici e un pelo introspettivi che finalmente danno loro una dimensione... sebbene restino del tutto intercambiabili e si fatichi persino a ricordarne i nomi.

Il season finale, insomma, mette tantissima carne al fuoco e lavora sullo sbiadito e dispersivo intreccio che abbiamo seguito per sette settimane - escludendo l'excursus nella nuova stagione di The Mandalorian - incrociando praticamente tutto il cast in una vera e propria battaglia su più fronti.