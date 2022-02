Final Fantay 6 Pixel Remaster: data di uscita e nuove immagini

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy 6 per la Final Fantasy Pixel Remastered e per l'occasione ha pubblicato una serie di nuove immagini di questa riedizione.

Final Fantasy 6 Pixel Remaster sarà disponibile su PC (via Steam), iOS via App Store e Android via Google Play a partire da mercoledì 23 febbraio. Square Enix in passato aveva manifestato l'intenzione di portare la raccolta anche su altre piattaforme e forse in tal senso potrebbero arrivare novità durante il Nintendo Direct di stasera, vedremo.

Come per tutti gli altri giochi inclusi nella raccolta Pixel Remastered, anche Final Fantasy 6 vanterà migliorie tecniche ed estetiche, senza ovviamente stravolgere il gameplay degli originali.

Nello specifico la grafica 2D è stata aggiornata, così come i modelli dei personaggi creati da Kazuko Shibuya, la colonna sonora è stata riarrangiata sotto la supervisione dello storico compositore della serie Nobuo Uematsu e sono presenti diversi extra, come un bestiario, una galleria di illustrazioni e un lettore musicale. Non mancano poi modifiche al gameplay, che includono un'interfaccia modernizzata, opzioni per i combattimenti automatici e molto altro ancora.

Coloro che effettuano il preorder di questa riedizione migliorata di Final Fantasy 6 riceveranno come bonus due wallpaper e una colonna sonora speciale contenente i seguenti brani: