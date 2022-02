Samsung Galaxy S22, Plus e Ultra ufficiali: caratteristiche, specifiche e prezzo in Italia

Ma bando alle ciance, andiamo subito a scoprire tutti i dettagli, le specifiche tecniche e le caratteristiche chiave dei nuovi Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra in questo nostro speciale dedicato.

Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra sono stati finalmente annunciati dall'azienda sudcoreana in occasione dell'evento Unpacked 2022. Nonostante molte informazioni siano state svelate nelle recenti fughe di notizie, abbiamo potuto seguire con piacere la presentazione dei nuovi smartphone top di gamma. Come avrete ormai capito, i modelli presentati per questo 2022 sono tre. Questo non ci ha stupito più di tanto, ma siamo rimasti moderatamente sorpresi nel constatare come il modello Galaxy S22 Ultra abbia ereditato senza mezzi termini la caratteristica chiave del Galaxy Note: la S Pen integrata. Durante la presentazione l'azienda ha voluto sottolineare più volte anche il loro impegno per l'ambiente con l'utilizzo di materiali riciclati recuperati negli oceani, confezioni senza plastica ed un elevato impegno nel riciclaggio dei dispositivi attualmente in commercio.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus

Tutta la linea smartphone Samsung Galaxy S22

I nuovi smartphone Samsung Galaxy S22 e S22 Plus sono una diretta evoluzione dei prodotti visti l'anno scorso. Si tratta dei due modelli "base" della linea top di gamma di Samsung, i quali sono stati affiancati dall'ormai consueto modello Ultra. Questi due smartphone sono assolutamente identici per quanto riguarda sistema operativo, fotocamere, processore, memoria ed altre caratteristiche tecniche. La differenza nella nomenclatura è dovuta banalmente alle dimensioni maggiori del modello Plus. Partiremo dunque proprio da questo elemento chiave: lo schermo. Samsung ha utilizzato per il modello S22 un display piatto da 6,1 pollici con pannello Dynamic AMOLED FHD+. Con il refresh rate dinamico Super Smooth, la frequenza di di aggiornamento dei pixel si adatta a seconda delle necessità tra 1 e 120 Hz in modo da non impattare troppo sull'autonomia. Il Galaxy S22 Plus è dotato del medesimo display, ma come anticipato in precedenza, le sue dimensioni sono superiori e raggiungono i 6,6 pollici.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus

Parliamo ora invece del secondo punto chiave che differenzia i due modelli: la batteria. Viste le dimensioni maggiori del Galaxy S22 Plus, Samsung ha potuto implementare sotto la scocca una batteria di dimensioni maggiori. La differenza in termini di capacità è di 800 mAh con un confronto di 3.700 e 4.500 mAh rispettivamente per i modelli Galaxy S22 e S22 Plus. In comune invece troviamo il processore Exynos 2200 realizzato con la tecnologia costruttiva a 4 nanometri (in certi mercati verrà sostituito dallo Snapdragon 8 Gen1). Il SoC è stato affiancato da 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, un punto focale della presentazione di Samsung, i due modelli S22 e S22 Plus presentano sul retro una soluzione a tripla lente. Il sensore principale grandangolare è di 50 MP, affiancato da una lente ultra grandangolare da 12 MP ed un obiettivo tele da 10 MP. Oltre all'hardware, la fotografia è stata migliorata anche tramite il software. In particolare, grazie alla combinazione di un sensore più ampio del 23% rispetto alla generazione precedente unito alla tecnologia Adaptive Pixel, i nuovi smartphone Samsung sono in grado di catturare foto eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Questa tecnologia ha dato vita a quello che Samsung chiama Nightography, un insieme di funzioni pensate per gli scatti e i video realizzati al buio. Auto Framing e VIDS sono invece due tecnologie esclusive per il comparto video. La prima permette di ottenere una messa a fuoco ottimale quando ci sono fino a 10 persone sulla scena. Con la seconda invece Samsung vuole minimizzare le vibrazioni nei video. Infine è stata introdotta anche la modalità Expert RAW per un controllo pressoché totale dei parametri di una fotografia in fase di scatto, insieme alla Modalità Ritratto con AI Stereo Depth Map che garantisce dettagli accurati su qualsiasi soggetto.

Reparto fotocamere Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Il sistema operativo adottato da Samsung in questa nuova linea Galaxy S22 è Android 12 con l'interfaccia grafica personalizzata One UI 4.1. Samsung ha promesso di portare i futuri aggiornamenti per quattro intere generazioni di dispositivi, garantendo un supporto nel tempo sia per le nuove funzionalità che per gli aggiornamenti di sicurezza.

Scheda tecnica