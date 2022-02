Gran Turismo Sport a quota 14 milioni di giocatori in tutto il mondo

Gran Turismo Sport, l'ultimo capitolo della serie di Polyphony Digital uscito su PS4 a ottobre del 2017, ha raggiunto quota 14 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Il dato è stato confermato dal video making of di Gran Tursimo Sophy, la super IA in grado di competere anche con i migliori piloti umani al mondo. Esattamente un anno fa Kazunori Yamauchi aveva affermato che Gran Turismo Sport aveva raggiunto 9,5 milioni di giocatori. Significa dunque che in un anno se ne sono aggiunti altri 4,5 milioni, un risultato davvero notevole se consideriamo che tra l'altro il gioco ha ormai oltre quattro anni di carriera alle spalle.

Gran Turismo Sport

Come sappiamo inizialmente le vendite di Gran Turismo Sport non si sono rivelate esaltanti se paragonate a quelle dei precedenti capitoli, data la diffidenza iniziale da parte sia della critica che del pubblico, specialmente per via del focus sul multiplayer. Tuttavia negli anni successivi, grazie anche al supporto costante e corposo da parte di Polyphony Digital, evidentemente il racing game per PS4 deve aver fatto cambiare idea a molti. Un segno tra l'altro che il modello live service ha dato i suoi frutti nel lungo periodo.

Sarà interessante vedere come verrà accolto il mese prossimo Gran Turismo 7, il nuovo capitolo della serie in dirittura d'arrivo su PS4 e PS5 il 4 marzo, che vanterà una carriera single player ricca e diverse migliorie, come una simulazione meteorologica rivoluzionaria.