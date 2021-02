Gran Turismo Sport ha 9,5 milioni di giocatori

Gran Turismo Sport è riuscito a raggiungere 9,5 milioni di giocatori, stando a quanto dichiarato da Kazunori Yamauchi in un'intervista rilasciata a una testata giapponese. Parliamo di una cifra importante, che ci fa capire due cose precise: la serie non è in decadenza come molti credevano e, soprattutto, ha ancora una fanbase consistente.

Yamauchi ha spiegato anche che Gran Turismo Sport non ha venduto bene da subito, ma ha recuperato nel corso dei tre anni successivi al lancio. Evidentemente i giocatori lo avevano frainteso, per poi decidere di acquistarlo successivamente, accordandogli la loro fiducia.

Il risultato è davvero oltre quanto si potesse prevedere, superiore anche a quello di Gran Turismo 6 (il capitolo precedente), soprattutto considerando la diffidenza iniziale di stampa e pubblico, dovuta alla percezione che si trattasse di un gioco essenzialmente online, pensato per gli esport. Evidentemente il supporto costante garantito da Sony, con nuovi eventi e contenuti, deve aver fatto la sua parte nel modificare la visione collettiva. Del resto negli anni anche buona parte delle resistenze verso l'online della gran parte del pubblico sono venute meno.

Comunque sia Sony ha già reso noto che il prossimo capitolo, Gran Turismo 7 per PS5, sarà più tradizionale e offrirà un'ampia modalità carriera single player. Sarà comunque giocabile anche in multiplayer.