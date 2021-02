The Outer Worlds: Murder on Eridanos, la nuova espansione ha un periodo di uscita

The Outer Worlds avrà presto una nuova espansione, intitolata Murder on Eridanos e prevista arrivare nelle prossime settimane, probabilmente entro la fine di marzo 2021, in base a quanto riferito da Take Two sebbene non proprio in maniera diretta.

Non si tratta di un annuncio specifico ufficiale ma è quanto si deduce dai documenti finanziari di Take Two emersi nelle ore scorse, dai quali abbiamo saputo peraltro che il publisher lancerà 93 giochi nei prossimi cinque anni e che GTA 5 continua a registrare vendite stellari anche nel 2020.

Tra tutte queste informazioni, è emerso anche che The Outer World: Murder on Eridanos, nuova espansione dell'RPG fantascientifico di Obsidian, è prevista uscire entro la fine dell'anno fiscale in corso. Visto che questo si conclude il 31 marzo 2021, significa che la nuova aggiunta al gioco dovrebbe essere messa a disposizione il mese prossimo, in ogni caso entro aprile.

A questo punto attendiamo un annuncio preciso sul lancio della nuova espansione, che prosegue dunque l'epopea spaziale di Obsidian nel suo particolare stile: si tratta anche in questo caso di un'aggiunta narrativa che dovrebbe portare nuove avventure e quest da portare a termine, forse anche con un innalzamento del level cap e nuovi perk e abilità da sbloccare, in maniera simile a quanto fatto in precedenza da Pericolo su Gorgone, l'espansione uscita lo scorso settembre.