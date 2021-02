Take Two lancerà 93 giochi nei prossimi cinque anni

Take Two ha affermato che lancerà la bellezza di 93 giochi in cinque anni. In realtà sarebbe più giusto dire che ha ribadito, visto che aveva detto la stessa cosa l'anno passato. Il proposito è stato espresso nel corso dell'ultimo resoconto finanziario della compagnia, dove il presidente Karl Slatoff ha svelato anche qualche dettaglio, spiegando meglio questi numeri.

Dei 93 giochi, 63 saranno esperienze core, 17 mid-core e 12 casual/arcade game. I giochi arriveranno su diverse piattaforme, proseguendo nella politica che da anni caratterizza Take Two.

Slatoff ha anche precisato che questa è una fotografia del momento attuale e che Take Two continuerà a lavorare per produrre sempre più giochi. Purtroppo mancano nomi veri e propri, quindi è difficile dire cosa ci aspetti. Volendo fare delle ipotesi, sicuramente non mancherà GTA 6, ma tra i progetti in corso di sviluppo saranno stati contati anche Bioshock 4 e magari XCOM 3.

Comunque sia Slatoff ha dato qualche altra indicazione, tanto per far capire di cosa si stia parlando: 47 dei 93 giochi apparterranno a proprietà intellettuali esistenti, mentre i restati saranno nuove proprietà intellettuali. I titoli pianificati per console, PC e servizi streaming sono 72, sette dei quali saranno anche mobile. In totale ci saranno 23 giochi mobile. Tornado ai 93 complessivi, 67 saranno giochi premium, mentre 26 saranno free-to-play.

Non è chiaro quanti dei giochi lanciati nel corso del 2020, come XCOM: Chimera Squad e Mafia: Definitive Edition, siano conteggiati tra i 93. Comunque nei prossimi mesi aspettiamoci qualche annuncio in merito, sperando di rimanere sorpresi in più di un'occasione.