Guilty Gear -Strive-: pubblicati tre nuovi video di gameplay

Arc System Works ha pubblicato tre nuovi video di gameplay del picchiaduro a incontri Guilty Gear -Strive-, che mostrano tre combattimenti completi. Uno si trova in testa alla notizia, mentre gli altri due in fondo.

Gli scontri visibili nei video sono i seguenti: Sol Badguy contro Nagoriyuki, Ky Kiske contro Giovanna e Axl Low contro Ramlethal. Si tratta quindi di un ottimo modo per assaggiare l'azione di Guilty Gear -Strive-, che si annuncia come uno dei migliori titoli nel suo genere (almeno per quest'anno).

Prima di lasciarvi ai filmati, vi ricordiamo che Guilty Gear -Strive- è in sviluppo per PC, PS4 e PS5. Uscirà nei negozi e su Steam il 9 aprile 2021, a meno di qualche ritardo dell'ultima ora (speriamo di no, ma con la pandemia non si può mai dire). Le edizioni Deluxe e Ultimate per PS4 e PS5 saranno invece disponibili tre giorni prima, ossia il 6 aprile 2021. Dal 18 al 21 febbraio si svolgerà invece un open beta test su console. Insomma, i fan della serie Guilty Gear hanno di che essere entusiasti.