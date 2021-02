Anthem Next: in settimana EA valuterà se far proseguire o se cancellare il progetto

Anthem Next è arrivato a un punto di svolta. Questa settimana infatti Electronic Arts valuterà i progressi fatti dal progetto e deciderà se tenerlo in vita, espandendo il team di sviluppo, o se cancellarlo definitivamente, mettendo fine alle sofferenze dello sfortunato gioco.

A raccontare il retroscena è stato il solito Jason Schreier sulle pagine di Bloomberg, che ha svelato anche qualche dettaglio sullo stato dello sviluppo. Attualmente il team di Anthem Next, interno a Bioware, è composto da circa trenta persone. L'anno scorso il produttore esecutivo Christian Dailey aveva pubblicato tre post sul blog ufficiale del gioco per illustrare le novità in sviluppo, ma nel frattempo Anthem Next è sparito dai radar e non se n'è saputo più nulla. Oltretutto a dicembre Dailey ha lasciato il team, facendo crescere non di poco la preoccupazione per lo stato dei lavori.

Per proseguirlo e aggiungere i contenuti che servono, il team di Anthem Next ha bisogno di circa il triplo del personale, ma spetta a Electronic Arts decidere se investirci sopra, visto che si tratta di grosse cifre, soprattutto per un progetto fallimentare come questo.

Non trattandosi di informazioni ufficiali, vanno ovviamente prese con le molle. Va però detto che già in passato Schreier si è dimostrato affidabilissimo nel riportare retroscena interni a Bioware, quindi tendiamo a considerare più che attendibile il suo nuovo resoconto.