HuniePop 2: Double Date disponibile e già nella top 10 di Steam

HuniePop 2: Double Date è disponibile, come ci svela il trailer di lancio in testa alla notizia, ed è già un successo, visto che ha scalato in poche ore la top 10 della classifica globale di Steam, fermandosi al secondo posto sotto al fenomeno del momento, Valheim.

Considerando il genere (è un simulatore di appuntamenti incentrato su mini giochi alla BeJeweled) sembra strano vedere quanto richiamo abbia tra i giocatori PC. Difficile attribuirne il successo ai contenuti erotici, visto che ormai di giochi pornografici è pieno il negozio di Valve. Probabilmente in molti hanno dei bei ricordi del primo episodio, effettivamente molto amato, e hanno deciso di lanciarsi anche sul secondo.

Comunque sia, attualmente HuniePop 2: Double Date ha il 96% di recensioni positive, per dire che chi lo sta giocando lo sta anche apprezzando parecchio. Il gioco in sé mette nei panni di un turista che deve rimorchiare della belle ragazze, ospiti di un'isola da sogno, chiamata Inna De Poona, aiutato dalla fatina dell'amore Kyu. Ci sono anche dei demoni della lussuria da sconfiggere, in realtà, ma immaginiamo che il giocatore medio del titolo di HuniePot sia poco interessato alla trama. Vediamo qualche immagine.