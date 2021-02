Black Myth: Wukong: il nuovo trailer è spettacolare e saluta il capodanno lunare

Vediamo il nuovo, spettacolare trailer di Black Myth: Wukong, pubblicato in occasione del capodanno lunare. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un action 3D sviluppato in Cina da Game Science, che ha ottenuto una grossa risonanza anche dalle nostre parti dopo il primo trailer, che mostrava una grafica davvero eccellente.

Il nuovo filmato non è da meno. Guardandolo vedrete diverse sequenze di gameplay, compresi alcuni dei nemici che il protagonista dovrà affrontare nella sua avventura. Ci sono anche dei grossi boss, uno mostrato in brevi sequenze, un altro più in dettaglio. C'è anche una sorpresa finale, che non raccontiamo per non rovinarvela (guardate il filmato e capirete).

Black Myth Wukong è ispirato a Il Viaggio in Occidente, capolavoro della letteratura orientale conosciuto anche da noi in diverse forme. Probabilmente in molti saprete già che anche Dragon Ball di Akira Toryiama è ispirato alle sue pagine.

Il primo, eccellente trailer di Black Myth: Wu Kong aveva subito fatto capire le ambizioni del team di sviluppo, nonché che fosse un progetto dedicato a PC, Xbox Series X|S e PS5. La pubblicazione è prevista per la fine del 2021, anche se ancora non c'è una data di lancio effettiva.

Prima di lasciarvi, per avere più informazioni vi consigliamo di lettere la nostra anteprima di Black Myth: Wu Kong..