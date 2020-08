Black Myth: Wu Kong si mostra con un incredibile trailer del gameplay

Black Myth: Wu Kong, il promettente action RPG sviluppato dal team cinese Game Science, è stato mostrato con un incredibile trailer del gameplay che conferma la straordinaria qualità tecnica del gioco.

L'incredibile action RPG tripla A proveniente dalla Cina, in uscita su PC e console (immaginiamo PS5 e Xbox Series X, per ovvi motivi), appare caratterizzato da soluzioni tecnologiche di grandissimo impatto in questo video.

Oltre alla bontà delle meccaniche action RPG, che sembrano fare riferimento al sottogenere dei soulslike, la qualità delle texture, il livello di dettaglio e l'effettistica sono decisamente degni della next-gen.

A tal proposito, è interessante notare che il titolo gira in realtà su Unreal Engine 4 e non sull'ultima versione del motore grafico di Epic Games, che abbiamo visto in azione su PS5 con la famosa demo.

Oltre al lungo trailer del gameplay in testa alla notizia, qui sotto trovate anche un video dedicato agli scenari e le prime immagini ufficiali di Black Myth: Wu Kong.