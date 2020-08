Animal Crossing: New Horizons, patch 1.4.2 disponibile, vediamo l'elenco dei cambiamenti

Animal Crossing: New Horizons ha ottenuto in queste ore la patch 1.4.2, un aggiornamento che punta a risolvere diversi bug e inconvenienti, alcuni dei quali emersi proprio in seguito ad alcuni dei recenti aggiornamenti applicati al gioco, vediamo dunque l'elenco dei cambiamenti ufficiale.

Le note dell'aggiornamento 1.4.2 riguardano soprattutto bug e problemi riscontrati dopo l'introduzione delle patch 1.4.1 e 1.4.0 che evidentemente hanno creato qualche problema di troppo agli utenti, oltre ad alcuni inconvenienti che risalgono al rilascio della patch 1.3.0. A quanto pare, questo nuovo update punta ad essere particolarmente correttivo, occupandosi soprattutto di sistemare questi problemi.

Le note della patch comunicano che scaricando questa, rilasciata nella giornata di ieri, si vedrà ovviamente la segnalazione "Ver. 1.4.2" nell'angolo in alto a destra della schermata iniziale del gioco. Inoltre, questi sono i problemi che vengono risolti:

Dalla Ver. 1.4.1: