Animal Crossing: New Horizons è il terzo gioco più venduto di sempre in Giappone

Animal Crossing: New Horizons ha battuto l'originale Super Mario Bros. per NES, diventando il terzo gioco più venduto di sempre in Giappone con i suoi 7.150.000 copie.

La cosa interessante è che il secondo posto assoluto, attualmente occupato da Pokémon Oro e Pokémon Argento, è assolutamente alla portata: mancano appena 20.000 unità per raggiungerlo e potrebbe essere già accaduto nel momento in cui scriviamo.

Più complicato sarà acciuffare la vetta della classifica, dominata da Pokémon Rosso, Verde e Blu con i suoi 10.230.000 copie, ma a questo punto tutto è possibile: magari servirà solo un po' di tempo in più.

Superati i 22 milioni di unità su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons si conferma dunque un successo straordinario per la casa giapponese, che probabilmente non si aspettava un'accoglienza del genere.

Qui in calce trovate la classifica dei giochi più venduti di sempre in Giappone, quasi tutti pubblicati sulle piattaforme Nintendo.

