Marvel's Avengers, la beta su PS4 ha grossi problemi di frame rate

La beta di Marvel's Avengers, attualmente disponibile su PS4, soffre di grossi problemi di frame rate: lo dimostra il test effettuato da Contra Network, che trovate in calce.

Si tratta di un aspetto che abbiamo sottolineato nel nostro provato della beta di Marvel's Avengers e che dubitiamo risulterà circoscritto alla piattaforma Sony, come scopriremo non appena i test si estenderanno anche ai possessori di PC e Xbox One.

Nello specifico, all'interno degli scenari aperti le fasi di combattimento più serrate implicano cali ingenti, fino ai 20 fps, in particolare quando si eseguono determinate mosse. La situazione per fortuna migliora negli ambienti interni.

Non è dato sapere a quale build la beta faccia riferimento, magari si tratta di una versione piuttosto vecchia del gioco e nel frattempo gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno migliorato sostanzialmente la fluidità dell'esperienza.

Tuttavia il tempo stringe: l'uscita di Marvel's Avengers è fissata al 4 settembre, fra neanche un mese: troppo poco per introdurre cambiamenti sostanziali rispetto a ciò che stiamo vedendo in questi giorni.