Marvel's Avengers: il provato della beta

Abbiamo giocato in anticipo la versione di prova che sarà disponibile a partire da questo weekend per le prenotazioni PlayStation 4 e poi, nei weekend successivi, anche per chi ha prenotato le edizioni PC e Xbox One prima e infine per tutti quanti: è un mix di contenuti single player e multiplayer che ci ha aiutato a comprendere meglio la portata di quella che si configura sempre di più come una specie di risposta griffata Marvel a celebri game as service come Destiny o The Division. Vediamo insieme com'è stata la nostra esperienza nel provare la beta di Marvel's Avengers .

La campagna single player

La beta di Marvel's Avengers offre un assaggio della campagna per il singolo giocatore attraverso una serie disordinata di missioni, sprovviste delle cinematiche necessarie a comprendere correttamente lo sviluppo della trama per non rovinare la sorpresa a chi decidesse poi di acquistare il gioco.

Tutto inizia con l'ormai arcinoto prologo del Golden Gate, una missione che fa un po' da tutorial e ci cala nei panni dei vari Avengers in una rocambolesca battaglia che si conclude con la distruzione dell'Helicarrier e la presunta morte di Capitan America. È lo stage che abbiamo già visto e giocato in diverse occasioni: si comincia nei panni di Thor tra un combattimento in mischia e un QTE, si passa in quelli di Iron Man e si vola sopra il ponte; si salta tra le macerie, sollevando vetture come fossero giornali insieme a Hulk, mentre alla Vedova Nera tocca uno spettacolare combattimento col boss, il famigerato Taskmaster. Abbiamo anche occasione di controllare il Capitano Rogers per qualche minuto, ma poi succede il finimondo e l'esplosione genera un'onda d'urto che trasforma in Inumani alcuni abitanti di San Francisco.

Una breve cinematica ci racconta di come la compagnia Avanzate Idee Meccaniche di George Tarleton abbia preso in pugno la crisi: gli Avengers, considerati colpevoli dell'accaduto dall'opinione pubblica, si sono sciolti da tempo, ma una giovane Inumana di nome Kamala Khan ha scoperto il tradimento dell'AIM, anche se le cinematiche e i dialoghi tagliati ci hanno impedito di capire bene come la trama si sia sviluppata in questo modo. Quando il gioco prosegue con la seconda missione della campagna provvisoria, Kamala ha già conosciuto Bruce Banner, che l'ha presa sotto la sua ala e sta cercando insieme a lei una copia di JARVIS, l'intelligenza artificiale sviluppata da Tony Stark. La missione in questione, ambientata nei boschi del Pacifico nord-occidentale, sembra fatta apposta per mettere in risalto la varietà di alcuni scenari. Si inizia nel bosco e, nei panni di Hulk, si prosegue a suon di sberle tra un crepaccio e l'altro, sgominando i nemici dell'AIM che ci sbarrano il passo. La missione è chiaramente una delle prime e serve a farci prendere confidenza con l'esplorazione, le dinamiche di movimento, le diverse tipologie di nemici e così via.

Kamala ci accompagna per tutto il tempo ma, a un certo punto, dopo essere passati al chiuso e aver combattuto un po' di nemici, ci siamo ritrovati a giocare nei panni della futura Ms. Marvel. La sequenza nei panni di Kamala ha messo in risalto le sue capacità di movimento - può allungare gli arti per appendersi alle sporgenze e oscillare nel vuoto - e la presenza di alcuni semplici puzzle, perlopiù incentrati sull'azionamento di leve e interruttori. La scena è molto diversa, tuttavia. Come Hulk, ci siamo limitati a correre, spaccare e demolire brutalmente ogni cosa, ma quando la prospettiva cambia in quella di Kamala il gioco assume un ritmo più compassato che tradisce l'influenza dei precedenti titoli Crystal Dynamics, in particolare gli ultimi Tomb Raider. La sequenza nei panni di Kamala è comunque abbastanza breve, perché a fine missione tocca affrontare l'Abominio controllando Hulk. È un boss impegnativo e spettacolare, in cui bisogna schivare con intelligenza, contrattaccare in tempo e stare attenti a dove si mettono i piedi. La battaglia in questione ci ha impressionato positivamente, soprattutto per la feroce violenza di Hulk.

Conclusa la seconda missione, ci siamo ritrovati a bordo dell'Helicarrier degli Avengers, la Chimera. La storia ha fatto un salto importante e ora Kamala e Bruce stanno cercando di localizzare Tony e gli altri con l'aiuto di Maria Hill. La direttrice dello SHIELD li manda in una vecchia base ora presieduta dall'AIM: in questa missione, più breve della precedente, abbiamo controllato solo Kamala prima all'aperto, in una tundra innevata, e poi in un deposito sotterraneo pieno zeppo di nemici. Tornati sull'Helicarrier, lo abbiamo esplorato in lungo e in largo e abbiamo ripristinato i collegamenti con la Sala HARM, praticamente una sala di addestramento in cui ci siamo scoperti a giocare come Iron Man in un altro piccolo tutorial. Come abbiamo già detto, la campagna della beta non rispecchia la struttura finale di Marvel's Avengers: Crystal Dynamics l'ha montata in termini approssimativi per farci giocare in scenari diversi e darci un'idea generale delle dinamiche single player, della varietà di situazioni e del loop nel gameplay.

Una volta completata questa parte della beta, infatti, abbiamo finalmente sbloccato la modalità multigiocatore e la possibilità di affrontare una nutrita schiera di missioni secondarie scegliendo, oltre a Kamala e Hulk, anche Iron Man e la Vedova Nera.