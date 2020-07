Marvel's Avengers, l'anteprima della Beta

L'ambizioso titolo sviluppato da Crystal Dynamics e prodotto da Square Enix sta salendo sulla cresta dell'onda: dopo un reveal poco incoraggiante, un lungo silenzio e un rinvio che non presagiva nulla di buono, Marvel's Avengers è tornato a mostrarsi con una serie di approfondimenti che hanno risollevato le speranze di chi in questo progetto ha continuato a crederci, magari anche soltanto per affetto nei confronti dei comics o dei film targati Marvel. Se la prima War Table si è concentrata sulla storia, sulle modalità di gioco e sulla personalizzazione degli eroi, la seconda War Table di ieri ha invece calcato la mano sull'imminente Beta che consegnerà una corposa fetta del gameplay nelle mani dei giocatori. Vediamo insieme le date e i contenuti.

Crystal Dynamics ha spiegato il ragionamento dietro la scelta di queste missioni single player. Il prologo dell'A-Day è sostanzialmente un tutorial che sposta l'attenzione da un eroe all'altro, insegnandoci a controllarli e a usare le loro diverse capacità di movimento e di combattimento. Strutturata come una spettacolare, cinematografica introduzione al resto del gioco, questa missione comprende anche un impegnativo scontro con Taskmaster . Le altre due missioni, invece, ci porteranno prima nei boschi del Pacifico nord-occidentale in cerca di JARVIS, l'intelligenza artificiale di Tony Stark, e poi in Russia, alla scoperta dei segreti dello SHIELD : in questo modo, la Beta garantirà una buona varietà di scenari all'aperto e al chiuso, nemici diversi che comprendono mercenari armati fino ai denti e micidiali robot dell'AIM, nonché un altro boss che i fan dei fumetti e dei film dovrebbero conoscere bene, e cioè l' Abominio . Lo scontro tra Hulk e questa sua storica nemesi dovrebbe essere spettacolare.

Sembra proprio che la Beta di Marvel's Avengers sarà ricchissima di contenuti, ed è chiaro che Crystal Dynamics la stia dedicando a chi non è ancora del tutto convinto e vuole provare il gioco con mano. Lo sviluppatore californiano deve essere molto più sicuro del suo operato rispetto a qualche mese fa: la Beta, infatti, non comprenderà soltanto lo stage iniziale del Golden Gate che abbiamo provato già lo scorso anno durante la Gamescom, ma anche un altro po' di campagna single player , e in particolare un paio di missioni che giocheremo nei panni di Hulk e Kamala Khan , la giovane Inumana che cercherà di rimettere insieme gli Avengers dopo i disastrosi eventi dell'A-Day raccontati nel prologo.

La modalità co-op nella Beta

Una volta completate le missioni della campagna, la Beta consente di intraprendere tre modalità di gioco cooperative per un massimo di quattro giocatori, scegliendo come eroi non solo Kamala e Hulk, ma anche Iron Man e la Vedova Nera. A quel punto sarà infatti possibile accedere all'Helicarrier degli Avengers e al mappamondo in cui sono elencate le missioni. La War Table ci ha quindi spiegato la natura delle tre modalità di gioco disponibili nella Beta. Prima di tutto abbiamo le HARM Room, dove HARM in effetti sta per Holographic Augmented Reality Machine: una zona di addestramento virtuale in cui i lettori Marvel riconosceranno subito la Stanza del Pericolo degli X-Men. In queste missioni non ci sono obiettivi specifici, ma solo ondate di nemici da sconfiggere. Ci sarà una HARM Room iniziale per ogni eroe che servirà a far pratica con le loro abilità, ma anche tre HARM Room più complesse che metteranno alla prova i giocatori e le loro build. Completandole si sbloccherà persino una Nameplate da importare nella versione finale del gioco.

Sembra che le HARM Room siano molto utili per imparare le dinamiche di squadra, oltre che per accumulare punti esperienza: Crystal Dynamics ha infatti specificato che chiunque può completare la campagna in solitario, ma per superare le sfide più difficili sarà necessario ricorrere a una squadra affiatata, che sia composta da quattro giocatori umani o da uno o più eroi controllati dall'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda le altre modalità, in effetti abbiamo già parlato delle War Zone la volta scorsa, ma vale la pena tornarci sopra: le War Zone sono missioni strutturate che è possibile affrontare insieme agli altri giocatori o all'intelligenza artificiale e che possono durare da 10 minuti a due ore. Nella Beta potremo giocarne ben cinque che, essendo ambientate in mappe molto più vaste e articolate, impegneranno le particolari capacità di movimento degli eroi. Iron Man, per esempio, può volare come uno Strale di Anthem, mentre Hulk si sposta compiendo enormi balzi. Kamala e Natasha, invece, possono appendersi a vari appigli e oscillare come farebbe Spider-Man.

L'esplorazione dovrebbe essere una componente importante nelle War Zone, soprattutto perché la maggior parte degli obiettivi secondari non è indicata nell'interfaccia e bisogna ricorrere alla cosiddetta Tactical Awareness per individuare i punti di interesse nei paraggi. Questi possono essere nemici nascosti, forzieri da aprire oppure bunker dell'AIM che si apriranno soltanto risolvendo piccoli rompicapi ambientali. Al loro interno troveremo collezionabili extra come gli albi a fumetti che, oltre a essere un simpatico easter egg, sembrerebbero avere una componente ruolistica sotto forma di bonus statistici.

Le Drop Zone, infine, sono War Zone in miniatura, praticamente una variante meno generica delle HARM Room: sembra che siano state pensate per partite mordi e fuggi in cui il giocatore piomba letteralmente in una piccola mappa, raggiunge un unico obiettivo sconfiggendo i nemici, e torna a casa pieno di punti esperienza e bottini. A prima vista sembrano il contenuto meno interessante della modalità cooperativa, ma potrebbero rappresentare un'ottima alternativa se si dispone di poco tempo ma si vuole fare una partita veloce, guadagnando comunque qualcosa. Una regola d'oro che molti titoli basati su bottini et similia scordano regolarmente.