Come installare iOS 14 e iPadOS 14 beta

Dopo avervi anticipato le novità introdotte da Apple nelle nuove versioni di iOS e iPadOS, vogliamo proporvi questa semplice guida per poterle installare e provare anche sui vostri dispositivi. Se quindi non potete resistere fino a settembre, periodo nel quale verranno rilasciate le versioni finali di iOS 14 e iPadOS 14, potete seguire questi semplici passaggi per registrarvi al programma di beta testing creato da Apple ed aggiornare i vostri iPhone e iPad con questo nuovo software.

Rischi e compatibilità Nonostante Apple abbia rilasciato già la terza beta di iOS 14 e iPadOS 14, i due sistemi operativi hanno ancora diversi bug e malfunzionamenti. Proprio per questo motivo l'azienda di Cupertino richiede la partecipazione dei beta tester, per ricevere numerosi feedback sul funzionamento di iOS e iPadOS, in modo da rifinire a dovere la versione finale in arrivo a settembre. Il nostro consiglio rimane quindi quello di evitare l'installazione di questi sistemi operativi sui vostri dispositivi primari, per scongiurare il rischio di eventuali malfunzionamenti che potrebbero rovinare l'esperienza d'uso. Inoltre, vi consigliamo di effettuare un backup dei vostri dati tramite iTunes oppure iCloud prima di installare queste versioni beta. Qualora qualcosa dovesse andare storto, avrete comunque un backup di riserva da poter ripristinare in tutta tranquillità. Detto questo possiamo procedere elencandovi la lista dei dispositivi compatibili con iOS 14 e iPadOS 14 e quindi anche con le rispettive versioni beta. Non tentate di eseguire la procedura d'installazione su altri iPhone o iPad, perché verrebbe immediatamente bloccata per mancata compatibilità. iPhone compatibili con iOS 14 beta: iPhone 6s e 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone Xr

iPhone Xs e Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro e Pro Max

iPhone SE (2020) iPad compatibili con iPadOS 14 beta: iPad Pro 12.9 (quarta generazione)

iPad Pro 11 (seconda generazione)

iPad Pro 12.9 (terza generazione)

iPad Pro 11 (prima generazione)

iPad Pro 12.9 (seconda generazione)

iPad Pro 12.9 (prima generazione)

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (settima generazione)

iPad (sesta generazione)

iPad (quinta generazione)

iPad mini (quinta generazione)

iPad mini 4

iPad Air (terza generazione)

iPad Air 2

Procedura d’installazione Passiamo dunque alla procedura vera e propria, che ci porterà ad installare i profili da beta tester sui nostri iPhone e iPad. Prima di tutto visitate la pagina beta.apple.com con il dispositivo iOS sul quale volete installare la beta di iOS 14 o iPadOS 14. Dovrete registrarvi al programma di beta testing, tramite il tasto "Sign Up" e quindi effettuare l'accesso con il vostro Apple ID. Se vi siete già iscritti al servizio negli anni precedenti, dovete semplicemente fare click su "Sign In". Una volta completata la registrazione al programma di beta testing, dovete cliccare sulla scheda relativa ad iOS 14 oppure iPadOS 14, proprio come vedete dall'immagine sottostante. Nel paragrafo "Get Started" troverete il link chiamato "enroll your iOS device". Cliccando sul link appena menzionato verrete indirizzati su un'altra pagina, dove troverete un tasto "Download profile". Cliccate su di esso per scaricare il profilo da beta tester sul vostro dispositivo ed accettate il download dalle finestra che apparirà subito dopo. A questo punto dovete recarvi nelle Impostazioni del vostro iPhone o iPad, dove dovete concludere l'installazione del profilo. L'apposita voce apparirà subito dopo il vostro nome, in cima al menu nelle Impostazioni. Una volta installato, dovete semplicemente recarvi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e scaricare la nuova versione di iOS 14 beta o iPadOS 14 beta, proprio come se fosse un normale aggiornamento. Dopo aver concluso il download e l'installazione, potete provare in anteprima tutte le novità introdotte da Apple in queste nuove versioni di iOS e iPadOS. Nelle prossime settimane verranno rilasciati altri aggiornamenti, mirati a migliorare man mano l'esperienza d'uso offerta dalle beta di questi due sistemi operativi. Apple rilascerà gradualmente anche nuove piccole funzioni e gli sviluppatori delle app miglioreranno il supporto del loro software.