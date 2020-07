iOS 14 e iPadOS 14, la prova della beta

Durante l'evento annuale World Wide Developers Conference, Apple ha presentato in anteprima le prossime major release di iOS ed iPadOS . Dopo averle provate in queste settimane nelle loro versioni beta, siamo pronti per offrirvi un'anteprima delle novità presenti in iOS 14 ed iPadOS 14 . I due sistemi operativi arriveranno per tutti i possessori di iPhone e iPad a settembre, quando verrà rilasciata la prima versione definitiva. Continuate a leggere l'articolo per scoprire quindi cosa vi aspetta sui vostri dispositivi Apple nel prossimo futuro.

Mentre per quanto riguarda iPadOS 14 , questi sono i dispositivi in grado di supportarlo:

Per prima cosa vogliamo rispondere alla domanda che in molti si saranno posti: potrò installare iOS 14 oppure iPadOS 14 sui miei dispositivi? Apple ha deciso di mantenere invariata la lista dei dispositivi compatibili rispetto a quella dello scorso anno. Questo significa banalmente, che se avete una qualsiasi versione di iOS 13 oppure iPadOS 13, allora potrete tranquillamente installare anche iOS 14 oppure iPadOS 14 non appena verrà rilasciato per tutti.

Interfaccia utente rivoluzionata

La prima evidente novità in iOS 14 sono i widget nella schermata Home. Ogni applicazione, presente nella classica griglia alla quale eravamo abituati sin dalla prima versione del sistema operativo iOS, può essere finalmente ampliata per trasformarsi in un widget. Le dimensioni disponiibli per questi nuovi elementi dell'interfaccia grafica sono tre ed occupano quattro (quadrato 2x2), otto (rettangolo 2x8) oppure sedici (quadrato 4x4) spazi destinati alle singole applicazioni. La foto sottostante vi farà capire meglio come si presentano i widget nella schermata Home dell'iPhone con iOS 14.

Attualmente i widget sono disponibili per numerose applicazioni Apple, come Meteo, Attività, Musica, Foto, Calendario e sono in grado di fornirci ulteriori dettagli sull'app, direttamente nella nostra schermata Home. Inoltre, Apple ha creato anche un widget chiamato Smart Stack, che sfrutta l'intelligenza artificiale per far apparire il widget giusto in base all'ora, luogo e attività. In queste settimane numerosi sviluppatori stanno aggiornando le proprie applicazioni per renderle perfettamente compatibili con iOS 14 ed iPadOS 14. Molti di loro introdurranno anche il supporto ai widget per le varie app, una volta rilasciate le versioni definitive dei sistemi operativi.

I widget, già presenti sulle precedenti versioni di iPadOS, sono stati perfezionati per assomigliare alla loro controparte su iOS 14. Rimane dunque la classica barra laterale nella schermata Home, destinata ad ospitare i nostri widget preferiti. Le dimensioni dei widget offerti dalle applicazioni su iPadOS sono le stesse di quelle viste su iOS 14. Manca però la possibilità di aggiungerli nella griglia delle applicazioni, come accade su iOS 14. Questo è un vero peccato viste le dimensioni generose dei tablet Apple, ma forse vedremo tale funzione in futuro con altri aggiornamenti minori previsti durante l'anno.

Un'altra importante novità riguardante l'interfaccia utente di iOS 14 è la nuova sezione App Library. In questa libreria vengono raccolte tutte le nostre applicazioni, automaticamente suddivise in varie categorie. Questo ci permette di avere tutte le applicazioni installate in un unica schermata, senza dover navigare tra numerose pagine, spesso difficili da organizzare. Grazie alla barra di ricerca presente nella parte superiore di questa sezione, è ancora più semplice ed intuitivo trovare l'app che ci serve in ogni momento. Inoltre, iOS 14 sfrutta l'intelligenza artificiale per proporci in cima ad App Library le applicazioni che potrebbero servirci in un determinato istante.

Anche le notifiche delle chiamate e dell'assistente vocale Siri hanno ricevuto un importante aggiornamento per migliorare notevolmente l'esperienza d'uso su iOS 14. Mentre su iOS 13 una chiamata telefonica, Telegram, Skype, FaceTime nascondeva per intero tutto lo schermo, su iOS 14 appare come un semplice banner di notifica, proprio come se fosse un messaggio SMS o notifica WhatsApp. Allo stesso modo anche l'assistente vocale Siri non si impossessa più di tutto lo schermo, ma compare in basso sotto forma di un'icona, proprio come potete vedere dall'immagine qui sopra. Inoltre, l'assistente vocale è stato "istruito" per poter rispondere a numerose altre richieste e curiosità, migliorando anche la reattività nelle risposte. Queste cambiamenti sono particolarmente rilevanti su iPadOS, dove occupare l'intero schermo era veramente uno spreco. Adesso su iPadOS 14 possiamo finalmente continuare a visualizzare il contenuto presente sul display, anche quando richiamiamo Siri o riceviamo una chiamata.

Infine, grazie al Picture-In-Picture su iOS 14 possiamo finalmente visualizzare un video o una persona in videochiamata, senza dover necessariamente utilizzare l'applicazione dedicata. Per esempio è possibile proseguire la visione di una serie TV su Netflix, anche uscendo dall'applicazione e rispondendo ad un messaggio appena ricevuto su WhatsApp. Allo stesso modo, possiamo continuare a vedere il nostro interlocutore in una videochiamata di FaceTime, anche se contemporaneamente navighiamo all'interno di altre applicazioni nel nostro smartphone. Su iPadOS questa funzione è già presente da diverso tempo, viste le dimensioni maggiori degli iPad. Il funzionamento del Picture-In-Picture su iOS 14 ricorda infatti molto quello utilizzato sui tablet, semplicemente si ha meno spazio di manovra, dovuto alle dimensioni ridotte del display. Attualmente poche applicazioni lo supportano, perché gli sviluppatori devono ancora rilasciare gli aggiornamenti finali per iOS 14 delle proprie app. YouTube per esempio supporta il Picture-In-Picture solamente se utilizzato tramite il browser web Safari, mentre Twitch ha la funzione già integrata nella propria applicazione. Netflix invece sta ancora lavorando per portare il PiP prima del rilascio ufficiale del sistema operativo Apple.