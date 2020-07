Anthem 2.0, lo sviluppo procede, come mostrano alcuni artwork

Anthem 2.0 procede bene, ossia non solo il progetto non è stato cancellato da Bioware, che invece pare ci stia lavorando sopra quasi come se fosse un gioco completamente nuovo, ma Christian Dailey, il direttore di BioWare Austin, ha appena mostrato del materiale inedito con alcune grosse novità.

Tra questo, un artwork con cui ha svelato una nuova fazione, i Pirates of Blood Wind, rappresentata da un granatiere che indossa una cintura di esplosivi. Non si capisce bene se sia un robot o un uomo con una corazza. Sempre Dailey ha poi pubblicato l'immagine di quella che sarà la base dei pirati, nonché l'artwork di un nuovo luogo in lavorazione di cui non ha fornito dettagli.

La data d'uscita di Anthem 2.0 rimane un grosso mistero. Il gioco originale giace praticamente abbandonato, da giocatori e sviluppatore, ma Bioware non ha voluto cancellarlo del tutto e vuole provare a resuscitarlo con un grosso aggiornamento che dovrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Speriamo di vederlo per il 2021.

Lots of good discussion around our Pirate friends and new factions. We want to share more on factions and the part they play in the future. One common question though is "where do the Pirates live?" Here of course .... Happy Friday all. pic.twitter.com/dhfFvNXGdy