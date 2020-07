S.T.A.L.K.E.R. 2: nuove immagini e dettagli

GSC GameWorld ha condiviso delle nuove immagini e dei nuovi dettagli su S.T.A.L.K.E.R. 2, l'attesissimo seguito di una serie culto disponibile solo su PC. Gli scatti non sono tratti dalla versione definitiva del gioco, ancora molto lontana, ma mostrano la qualità grafica desiderata dagli sviluppatori per la versione finale, di cui ancora non si conosce l'anno di lancio.

S.T.A.L.K.E.R. 2 utilizzerà l'Unreal Engine 4 per muovere uno dei più grandi mondi aperti degli ultimi tempi. La storia sarà epica e non lineare, con le scelte del giocatore che influenzeranno eventi a corto e a lungo termine. L'intero gioco sarà ambientato nei dintorni di Chernobyl, ma avrà dei nuovi luoghi da visitare.

Gli sviluppatori hanno confermato che stanno utilizzando il motion capture per i corpi e i volti dei personaggi, così come la fotogrammetria per la modellazione di alcuni oggetti. Per adesso non si parla di ray tracing, ma immaginiamo che non mancherà (anche perché S.T.A.L.K.E.R. 2 uscirà tra almeno due anni). Inoltre, le mod non saranno supportate, almeno al lancio.

Per il resto vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2 è in sviluppo per PC e Xbox Series X. Non è escluso comunque che arrivi anche su PS5. Se vi piace lo scenario del gioco potete provare la serie Metro o Chernobylite.