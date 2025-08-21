Un trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mostra il gioco su PS5 e i miglioramenti su PS5 Pro

Dopo l'annuncio del suo arrivo, vediamo un trailer sulla versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che mostra il gioco sulla console Sony e anche i miglioramenti applicati specificamente per PS5 Pro rispetto alle altre versioni console.

Come abbiamo visto, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha la data di uscita fissata per il 20 novembre su PS5, arrivando sulla console Sony dopo un anno dal lancio su PC e Xbox e avendo accumulato una notevole quantità di aggiornamenti, ma anche alcuni adattamenti specifici per tali piattaforme.

Per quanto riguarda PS5 in generale, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà adattato per sfruttare al meglio il controller DualSense, con la possibilità di sentire i dialoghi via radio attraverso questo e i grilletti adattivi che rispondono in maniera coerente con le diverse armi utilizzate.