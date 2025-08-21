Un trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mostra il gioco su PS5 e i miglioramenti su PS5 Pro

Dopo l'annuncio del suo arrivo, vediamo un trailer sulla versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che mostra il gioco sulla console Sony e anche i miglioramenti applicati specificamente per PS5 Pro rispetto alle altre versioni console.
Come abbiamo visto, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha la data di uscita fissata per il 20 novembre su PS5, arrivando sulla console Sony dopo un anno dal lancio su PC e Xbox e avendo accumulato una notevole quantità di aggiornamenti, ma anche alcuni adattamenti specifici per tali piattaforme.
Per quanto riguarda PS5 in generale, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà adattato per sfruttare al meglio il controller DualSense, con la possibilità di sentire i dialoghi via radio attraverso questo e i grilletti adattivi che rispondono in maniera coerente con le diverse armi utilizzate.
Le caratteristiche della versione PS5
Tra le altre caratteristiche previste su PS5 c'è il supporto per l'audio 3D, che tuttavia immaginiamo sia simile a quanto visto in precedenza anche sulle altre piattaforme in termini di audio spaziale.
Più interessanti sono le caratteristiche specifiche per PS5 Pro, con alcuni dettagli che emergono dal trailer visibile qui sopra: in particolare, ci sono incrementi alla risoluzione e alla qualità grafica in generale.
La versione PS5 Pro di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sfrutterà inoltre riflessi di qualità maggiore, miglioramenti alla nebbia volumetrica e al sistema di illuminazione globale, oltre ad altre caratteristiche grafiche maggiormente raffinate sulla console high-end.